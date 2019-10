Slavná Navrátilová to rozbalila. Vášnivá líbačka se ženou ve stáji!

Jejich scény jsou prošpikované vášní a erotikou. Pro Navrátilovou žádný problém! Musela se při nich cítit jako doma. Vždyť v reálném životě je provdána za bývalou sovětskou královnou krásy Julii Lemigovou (47). Líbačku s držitelkou Oscara za hlavní roli ve filmu Zamilovaný Shakespeare tak ve stájích zvládla levou zadní.

Proč by ne! I slavná tenistka už je »ostříleným« kumštýřem! Objevila se třeba ve filmu Will and Grace (2000) či v seriálech Portlandia (2013) a The Adventures (2017). To všechno však byly proti nynějšímu projektu tintítka!

Tvůrce Politika Ryan Murphy (53) totiž vyjednal s Netflixem exluzivní pětiletou smlouvu v hodnotě 7 miliard dolarů, což ze seriálu činí zatím nejdražší televizní počin všech dob. A Navrátilová s v něm rozhodně neztratila.