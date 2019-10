Stále tomu nemůže uvěřit. Český tým na MS skončil šestý dokonce před favorizovanou reprezentací USA. „Pro nás osobně byl neskutečný úspěch jen se kvalifikovat na mistrovství světa. To, co se stalo v Číně, jenom potvrdilo, že v Číně je možné všechno. Šesté místo je pohádka o českém basketbale. Před šampionátem bych tomu nevěřil,“ vyprávěl Bohačík, který má největší zážitek z prohry s Řeckem, po které Češi postoupili do čtvrtfinále.

Moderátor Michal Hrdlička se nestyděl zeptat basketbalisty i na intimní téma, jak to měli hráči na šampionátu se sexem. „Většina našich manželek s námi cestuje, takže máme i dotyk s rodinou. Trenér o tom ví, že jsou ve městě a nevadí mu to. Bydlí v jiném hotelu. Chodíme společně na kávu,“ červenal se Bohačík. Se svou paní prý chodil během šampionátu na kávu obden…