Z města válečná zóna. Také tak řádí angličtí chuligáni! Ustojí to Praha?

Spojené království, kolébka těch nejdrsnějších fotbalových chuligánů. I když je pro ně na páteční duel kvalifikace o ME proti české reprezentaci v Edenu vyhrazeno 3700 vstupenek, do Česka se jich valí minimálně jednou tolik. A to je problém!

Zbourat stověžatou matičku se jim nepovede, pořádnou šlamastiku ale v historických uličkách stověžaté matičky nadělat mohou. Průšvihy totiž tamní rowdies přitahují jako magnet. Své o tom vědí třeba i obyvatelé Amsterdamu, kde jen před červnovým přípravným duelem Albionu s Nizozemskem policisté kvůli vandalismu zadrželi přes sto osob!

A v Praze, kde pivo stojí jednu 1,5 libry, nelze očekávat nic jiného! Také proto policie zahrnula zápas do škatulky NEJRIZIKOVĚJŠÍ! Přitom ta největší »zvířata« zůstanou doma, poněvadž tam při mezinárodních duelech odevzdávají policistům pasy, aby za mezinárodními zápasy nemohli vycestovat!

I tak britská strana požadovala přeložení kvalifikačního mače na lepší termín. „Myslím, že je to nešťastné rozhodnutí. Je lepší kritické situaci předejít, než se ji snažit za běhu kontrolovat a pak toho litovat,“ řekl narovinu policejní expert Mark Roberts.

Marná snaha. UEFA výzvy nevyslyšela, a tak bude v české metropoli humbuk. „Jelikož je předpoklad, že valná část anglických příznivců zůstane v Praze celý víkend, bude zesílen výkon služby hlavně v centru, kde budou policisté připraveni řešit případné excesy,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

Pro policisty, kterým pomůže i jedenáct »bobíků« přímo z Ostrovů, je situace o to složitější, neboť v pátek dají na Žofíně statisíce lidí poslední sbohem zpěvákovi Karlu Gottovi! Špagáty kondolujících jsou ale tím posledním, co bude anglické průšviháře zajímat.

Připomeňte si jejich největší maléry:

29. května 1985 – stadion Heysel v Bruselu

Před finále tehdejší nejprestižnější klubové soutěže PMEZ mezi Liverpoolem a Juventusem vystrašili britští fanoušci svým nechutným rituálem, při němž se nenávistně, mnozí s tyčemi v rukou, rozeběhli na příznivce soupeře, tifosi natolik, že se v děsu seběhli na jedno místo. Jenže takový nápor nevydržela betonová zeď, přes kterou se chtěli dostat, a zřítila se. Zahynulo devětatřicet lidí. Nejmladší oběti bylo pouhých 11 let!

14. dubna 1989 – stadion Hillsborough v Sheffieldu

Policisté pod vedením šéfa Davida Duckenfielda pustila před semifinále FA Cupu mezi Liverpoolem a Nottinghamem Forrest na už tak přeplněnou tribunu další tisícovky nažhavených fanoušků Reds. Vznikla tlačenice, jejímž výsledkem bylo 96 mtrvých a bez mála 800 zraněných. Duckenfield s dalšími pěti lidmi byl obžalován z neúmyslného zabití. Po největší sportovní tragédii v historii Spojeného království tehdejší premiérka Margaret Thatcherová vyvodila důsledky. Jedním z nich bylo zrušení sektorů na stání.

10. června 2016 – Marseille

Po zpřísnění bezpečnostních pravidel přímo na stadionech se nepokoje přesunuly do měst a jejich okolí. Nechvalně se angličtí chuligáni zapsali do análů během ME 2016 v Marseille, kde je ke rvačkám vyprovokovali fanoušci Ruska. Přístavní město se tehdy stalo téměř válečnou zónou. Ošetřeno bylo 31 lidí a nesrovnalosti mezi oběma tábory se později přesunuly přímo na stadion, kde Rusové na své soky házeli světlice. K odvetné akci se Britové odhodlali o několik dní později v Lille, policie už ale další teror v ulicích nepřipustila.