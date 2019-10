Strach, že zas uslyším ten hlas… Ze zpovědi ochrnutého Šembery mrazí!

Už je to 10 let od chvíle, kdy motocyklový závodník Lukáš Šembera (27) ochrnul po pádu během exhibičního závodu Brně. Od té doby si prošel mnoha těžkými chvílemi včetně pokusu o sebevraždu. Naštěstí vždy stála po jeho boku rodina. Pro své nejbližší tak složil a nazpíval dojemný song Rodina.

„Píše se rok 92. Přišel jsem na svět. Díky mami a tati. Rodina jako žádná jiná. Dali byste nám i poslední kapku krve. Toho si hodně vážím a za sebe se vám omlouvám,“ začíná svůj rappový počin Šembera, který se před sedmi lety pokusil o sebevraždu, když bojoval s drogami a depresemi.

„Když jsem tu sílu neměl, málem jsem to všechno vzdal. Psal jsem dopis, bral jsem prášky, cítil jsem se hrozně sám. Nevím, co se stalo, ale byl to krach,“ rappoval talentovaný závodník. Z jeho dalších slov v songu mrazí. „Od té doby mám strach, že uslyším zase ten hlas, co mi řekne už je čas…“

Naštěstí v textu prozradí, že podobnou hloupost už nikdy neudělá. „Ještě že vás mám. Jste pojistka na zbrani, kterou v hlavě nosívám,“ uvedl v textu Šembera a poděkoval rodičům za všechno, co pro něj udělali.

Je to síla! Ochrnutý motorkář Lukáš Šembera rapuje o sebevraždě!