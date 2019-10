Do čeho se to připletla? Koukalová propaguje pochybnou společnost!

Půjde jim to? Koukalová a její taneční partner • Česká televize

Že je Koukalová velice nadaná, se o ní ví. Umí jak krásně zpívat, tak i malovat. Právě kvůli výtvarným dovednostem se na biatlonistku obrátila společnost Národní Pokladnice, aby pro ni vytvořila předlohu na pamětní medaili pro jubilejní ražbu.

„O jejích uměleckých kvalitách se můžete přesvědčit sami a bez rizika. První výtvarné medailérské dílo Gabriely Koukalové můžete získat jen za cenu poštovného a balného!“ láká firma na svých stránkách a v různých letácích.

Za medaili raženou na bezcenný mědinikl zaplatí zájemci jen poštovné a balné 89 Kč. Jenže podle některých klientů jde o past! „Nedávno jsem psal o firmě Národní Pokladnice, která má v sortimentu celou řadu bezcenných cetek. Přitom agresivní marketing, který používají, může snadno pomalejší lidi navnadit, že si kupují něco cenného,“ psal před dvěma lety reportér časopisu Reflex J. X. Doležal.

O podivných praktikách se můžete dočíst i v recenzích na Googlu. „Dobry den, velmi zlá zkušenost, jak již psali lide níže. Je to podvod na zákazníka, nepřehledné podmínky, objednáváte to, co nechcete, obtěžují vás po telefonu. A upřímně ty mince a medaile nejsou pěkné,“ uvedla v hodnocení Mascala Sitar.

A přidali se i další. „Zcela evidentně podvodné jednání za účelem sběru osobních údajů. Jednoduše šmejdi...“ psal Lukáš Roček. Společnosti naletěla i paní Jiřina Dolanská. „Bohužel, jsou to podvodníci, rozhodně nedoporučuju. Dvě mince zakoupené za více než 5000 Kč mají skutečně hodnotu ani ne 1000 Kč, jak mi nezávisle na sobě potvrdili odborníci ve dvou numismatikách.“ Gabriela Koukalová se zřejmě propůjčila firmě, která nemá zrovna dobrou pověst…