Krásná tenistka Muchová vyměnila raketu za kytaru! Popsala, jaké to bylo poprvé...

Karolína Muchová zazářila na Wimbledonu postupem do čtvrtfinále, v turnaji překvapila i parádní výhrou nad Karolínou Plíškovou • Michal Beránek (Sport)

Překvapivým postupem do čtvrtfinále Wimbledonu si Karolína Muchová vysloužila novou kytaru, o kterou se vsadila s manažerem Tomášem Peterou • Michal Beránek (Sport)

Karolína Muchová se ve videoklipu pustila i do odvážnějších póz

Ještě před letošním Wimbledonem ji málokdo znal, po postupu do čtvrtfinále už byl o Karolínu Muchovou zájem • Michal Beránek (Sport)

Tenistka Karolína Muchová by se neztratila ani jako herečka a kytaristka

Kdyby ji před lety rodiče nepřivedli na kurt, možná by dnes obrážela kluby a festivaly. Půvabná rodačka z Olomouce zjistila, že má hudební nadání! Zamilovala se do kytary. „Nehraju na ni úplně dlouho. Asi to moc lidí neví. Občas si prostě brnkám,“ řekla Blesku.

O jejím talentu se však dozvěděl muzikálový zpěvák Zdeněk Hrubý (48), který nynější 21. hráčku světa přizval k natáčení videoklipu ke své nové písni. „Zdeněk má rád tenis a zná se s mým manažerem. Zkontaktovali jsme se a mně se ten nápad moc líbil. Bylo to pro mě takový poprvý,“ přiznala Karolína.

Že ke hře na strunný nástroj opravdu tíhne, už stačil zjistit i její tým. Hvězdička, jež za pouhý rok přeskočila ve světovém žebříčku více než dvě stě soupeřek, proto dostala kvalitní kytaru jako dárek po skvělém tažení letošním Wimbledonem. „Byla to sázka s manažerem, že když se dostanu do čtvrtfinále, což se mi povedlo, vyhraju kytaru. Vždycky takhle o něco hrajeme, protože mě to motivuje,“ culila se.

A protože pilováním »muzikantského« umění tráví většinu volného času, jehož nemá zrovna mnoho, nezbývá už jí moc prostoru pro jiné aktivity. Stranou musely jít i vztahy! „Teď nikoho nemám. Tenis je v tomhle takovej. Je to život na cestách, na tyhle věci není úplně čas,“ prozradila svobodná plavovláska.