Herec David Prachař si rýpnul do trenéra Pavla Vrby: Je úplně bez života!

Pořádně si ho vychutnal. Herec David Prachař si v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport rýpnul do trenéra Pavla Vrby, který se trápí s Viktorií Plzeň a dokonce rozebral i zdravotní obtíže bývalého kouče českého národního týmu.

Bylo to jedno z témat ve studiu. Plzeň prohrála se Slováckem a na vedoucí Slavii ztrácí už 14 bodů. Kde hledat příčiny klopýtání Viktorie? „Chybí mi tam dravost a hladovost, to co je vždycky zdobilo,“ řekl trenér František Straka.

Další host pořadu herec a slávista David Prachař vidí příčinu neúspěchu i v trenérovi. „Přijde mi, že je trenér Vrba úplně bez života. Je bledej už od začátku. Představuje si, jak by to mělo vypadat, a pak sleduje, jak to vypadá ve skutečnosti. Připadá mi, že má problémy i se zažíváním. Nevypadá dobře. Je poraženecký od první minuty. Nemá radost z fotbalu,“ myslí si Prachař a přidal příklad ze své branže.

„U herců je to podobně. Když hodně hrajete, už z toho nemáte radost. Na něm je to znát a radost nemají ani hráči. Nemají tu chuť. Dívám se na to jako amatér. Zápasů je strašně moc a někdy vám musí dojít dech.“