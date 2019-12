Limberský už dříve u soudu řekl, že Čeňkovi P. posílal statisíce, které měly jít na nákup luxusních aut. „Půjčil mu s tím, že on mu vrátí víc, David to bral jako investici. Poslední, co si pamatuji, byly dva miliony v hotovosti, které mu asi začátkem září 2016 vezl do obchodního centra,“ vypovídala Limberská.

Právě tahle vysoká částka jejich vztahem zatřásla. „My se kvůli tomu hrozně hádali. Pro mě byl Čeněk P. arogantní nafoukaný chlap. Ale David si myslel, že když mu půjčí, on se zvedne a vrátí mu. Já s tím nesouhlasila, ale David neposlechl, byl v tomhle hrozně naivní,“ vzpomínala paní Lenka.

Její manžel, v té době ještě přítel, se jí tehdy dokonce zeptal, jestli by mu milion nepůjčila. „Tenkrát chtěl koupit nějaké pozemky, ale z toho sešlo, tak dal ty dva miliony dohromady sám. Já bych mu půjčila, ale na tuhle věc, myslím peníze pro Čeňka P., v žádném případě,“ řekla.

Podle spisu se Limberský dodnes vrácení peněz nedočkal. „David to pak chtěl řešit v dobrém, aby mu peníze vrátil, ale Čeněk P. se k ničemu neměl,“ dodala Lenka Limberská.