„Naše největší požehnání, největší oslava. Zlaté děťátko přijde na svět už brzy,“ oznámila vlivná manažerka a budoucí paní Boltová na sociálních sítích. Její milý nezůstal pozadu: „Jen vám chci říct, že už zanedlouho tady s námi bude nový král nebo královna,“ napsal nejlepší sprinter všech dob.

S šarmantní Kasi, mezi jejíž největší záliby patří móda, randí lamač dívčích srdcí bezmála pět let. Za tu dobu už stačil poznat, že právě ona je ta pravá. „Rozhodně jednou chci mít rodinu. Vždycky jsem říkal, že bych rád měl tři děti,“ rozpovídal se nedávno někdejší atlet pro magazín People. Třetinu plánu splní už za několik dní.

Jedno je ale jisté už teď. Bolt své ratolesti nebude nutit do atletiky. „Je to strašně těžké. Jakmile nejste fyzicky a mentálně připravení projít peklem, není to nic pro vás,“ uvedl světový rekordman na stovce i dvoustovce. „Rozhodně jim nebudu přikazovat, ať začnou běhat.“