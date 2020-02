Stačilo 24 hodin, a byl by navždy ochrnutý. O další den později by už zemřel... Slavný hokejista Jiří Hrdina (62) poprvé promluvil o tom, jak se v roce 2014 nakazil bakterií, která mu »užrala« kus páteře!

Že byl na pokraji smrti? To Hrdina, který se nerad lituje, před veřejností tajil šest let. Když ale v pořadu České televize Hyde Park Civilizace vystoupil lékař Jan Štulík, hokejový šampion profesorovi veřejně poděkoval za záchranu života. Pro Blesk se poté rozpovídal o tom, jak měl namále.

Co se vám tehdy stalo?

„V roce 2014 jsem chytil nějakou infekci. Nejprve to vypadalo jako normální svalové spasma. Moc jsem se nemohl hýbat a strašně mě bolela záda. Postupně se to ale šířilo, pak přišla horečka, a když už jsem byl v takovém stadiu, že jsem se už nemohl hýbat, tak mě manželka odvezla k profesoru Pavlu Kolářovi (známý sportovní fyzioterapeut) a ten mě poslal rovnou do Motola. Tam mi pan profesor Štulík zjistil, že mám zlatého stafylokoka na čtvrtém obratli bederní páteře.“

Co je to za nemoc?

„Zlatý stafylokok způsobuje infekce. Měl jsem totální sepsi, otravu celého těla.“

Jak jste se nakazil?

„Těžko říct... Já jsem se tehdy vracel z mítinku skautů v Las Vegas, tak jsem to do sebe nacucl asi někde v letadle. Tyhle bakterie jsou všude, takže když je člověk trošku oslabený, což já jsem během toho letu byl, hned se to do vás dostane.“

Co vám pak řekli v Motole?

„Tam mě napíchli na kapačky a po cétéčku mi řekli, že mají dvě zprávy: jednu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá je, že vědí, co to je – že je to zlatý stafylokok na obratli. Druhá je ta, že mě musejí operovat, navíc hned druhý den ráno.“

Jak dlouhá byla operace?

„Na sále jsem ležel asi dvě a půl hodiny. A v Motole potom dalších deset dní, než jsem začal rehabilitovat. Nejdřív to ale vypadalo, že mi operaci budou muset udělat ještě jednu, protože mi ten stafylokok odežral nějakou část obratle! Nakonec to ale nebylo potřeba, protože mám zádové svaly celkem udržované, a tak jsem se z toho díky rehabilitaci dostal sám.“

Vám tedy chybí část obratle?

„Asi jo, ale já už jsem ten rentgen pak radši ani neviděl... (smích) Zpátky to už nenaroste, to je kus kosti, který tam prostě chybí. Ale asi toho nebylo až tolik, že by mě to nějak ovlivňovalo.“

Rehabilitace ale musela být náročná, že?

„Po operaci jsem byl rád, že vůbec žiju! Byl jsem slabý jako moucha, sotva jsem chodil a půl roku jsem v podstatě nemohl nic dělat. Ale postupem času se to začalo zlepšovat, na kontrolách mi zkoumali, jak to místo sílí, a po devíti měsících jsem na tom byl v podstatě stoprocentně jako před operací.“

Takže jste opět v plné zátěži?

„Jo, to musím zaklepat! Normálně sportuju, hraju tenis nebo golf. Prostě bez jakéhokoliv omezení!“

Co je zlatý stafylokok?

♦ Bakterie, kterou má na těle každý druhý člověk

♦ Díky přirozené imunitě však lidé ani nevědí, že tuto bakterii přenáší

♦ Když se dostane do organismu (např. při poranění kůže), nastává problém

♦ Způsobuje těžko léčitelné infekce v krku, nose, na kůži, ale i na vnitřních orgánech

♦ Léčí se antibiotiky, v krajních případech chirurgickou cestou