Váhající tenisová hvězda Plíšková vzkazuje českým fanouškům: Olympiáda? Jedu!

Žádná absence, český tenis pojede do Japonska v plné »palbě«! Kvitovou a spol. totiž doplní i hlavní trumf Plíšková, která dosud váhala a udržovala tím fanoušky v napětí.

„Možná to tak trochu vyznělo, kalendář je opravdu nabitý. Ale pokud tělo vše zvládne a nebudu zraněná, tak pojedu!“ prozradila Blesku aktuálně třetí hráčka světa, že přelom července a srpna opravdu hodlá trávit v Japonsku. „Chtěla bych alespoň jednu olympiádu v životě zažít,“ usmála se.

Na Hrách ještě nestartovala. Před čtyřmi lety v Riu absentovala a mnozí ji za to kritizovali. „Každý má právo na svůj názor, já mám zase právo na své rozhodnutí a za ním si budu vždy stát. Olympiádu v Riu jsem vynechala a pak jsem došla v New Yorku do finále US Open. Nemůžu tedy říct, že by to rozhodnutí bylo špatné,“ vzpomenula.

Tenisté mají každý rok své čtyři grandslamy, na nichž se bijí o velkou slávu i peníze, olympiáda pro mnohé z nich bývá jen přívěšek navíc. „Pro nás není úplným vrcholem kariéry, spousta hráčů se nezúčastňuje, protože se zkrátka nehodí do nabitého plánu. Na druhou stranu je to něco speciálního, jen jednou za čtyři roky. A já se chci poprat o medaili pro Česko!“ řekla Karolína.

Těší ji, že se hraje v oblíbeném Tokiu, kde předloni vyhrála silně obsazený turnaj. „Tokio je z asijských destinací moje nejoblíbenější, mám tam i dost fanoušků,“ jásala.

Kvůli startu na olympiádě musela zrušit svůj pravidelný červencový kemp pro děti, už dokonce všem potvrzeným zájemcům rozeslala omluvné dopisy. „To naše děti oplakají, strašně se těšily, ale samozřejmě to chápeme. Budeme fandit!“ reagovali rodiče v záplavě odpovědí. A pokud Kája doveze medaili, jistě jí odpustí i zklamané děti!