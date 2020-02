Vémola se vrátí do klece dřív, než tušil! Kdy bude zase bojovat?

Karlos Vémola by už nejraději do někoho bušil v kleci (nejlépe do Attily Végha), ale myšlenku na příchod malé dcerky ho také dokáží pohltit • Pavel Mazáč / Sport

Tři měsíce nejistoty, co bude dál. »Terminátor « byl po šokující porážce v zápase století s Attilou Véghem zdrcený. Sen o UFC se rozplynul a Vémola byl viděn tak, jak dlouho ne. Zlomený. Zároveň však už v listopadu, krátce po prohře, vyslovil přání: „Chtěl bych zápasit v létě na Štvanici!“

Nakopla ho dcera

Z knock outu od slovenského bojovníka se brzy oklepal, podstoupil operaci ramene a prakticky ihned začal s tréninkem. Síly do žil mu také vlilo narození dcery Lili, kterou porodila jeho partnerka Lela Ceterová. „Pro každého rodiče je narození dítěte ta nejšťastnější věc, která se vám může stát. Pomohlo mi to hodně, asi bych si to ale víc užil po vítězství. Děti jsou moje největší motivace,“ řekl Vémola. A v pátek na velké tiskové konferenci OKTAGON Time III v Šamoríně to přišlo.

Československá organizace s velkou pompou oznámila, že Karlos se bude rvát ještě dřív, než si vysnil. I to je důkaz, že tenhle borec se nevzdává a hodlá si vybojovat odvetu s Véghem. „S prohrou jsem se pořád nesrovnal a nestane se tak, dokud nebudu stát s Attilou znovu v kleci,“ burcuje Karlos, který touží zápasit jak v Bratislavě, tak na Štvanici.