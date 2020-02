Václav Kadlec v euforii po své trefě do slávistické sítě v derby • Pavel Mazáč (Sport)

Václav Kadlec slaví první gól do sítě Plzně • Barbora Reichová / Sport

Srdjan Plavšič a Václav Kadlec slaví druhou trefu Sparty do branky Jablonce • Jaroslav Legner (Sport)

Václav Kadlec se po dlouhodobém zranění zapojil do přípravy Sparty, proti Dynamu Kyjev naskočil na 20 minut • Pavel Mazáč (Sport)

Václav Kadlec sledoval nástup týmů do zápasu Sparty s Plzní jen z lavičky... • Pavel Mazáč (Sport)

Václav Kadlec je se svou přítelkyní přes 10 let • Instagram

Václav Kadlec je se svou přítelkyní přes 10 let • Instagram

Václav Kadlec (27) ve čtvrtek oficiálně ukončil kariéru kvůli vleklým zdravotním problémům. V pátek ho čeká již 6. operace kolene, počtvrté se mu budou snažit doktoři napravit levé a dvakrát měli v parádě i to pravé.

Co čeká bývalého reprezentanta po skončení profesionální kariéry? Zvykl si na určitý životní styl a teď ho čeká nová etapa. 650 dní bez trvalejší zápasové zátěže a jen neustálá snaha o návrat, to by zmohlo kdekoho a Kadlec si řekl dost. Nyní tak s přítelkyní Renatou a půlroční dcerkou plánuje novou budoucnost.

Sparta se ale i tak zavázala dodržet smlouvu a tak nebude nejmladší střelec reprezentace hned hozen do tvrdé reality. Milionový měsíční příjem má zaručen až do konce června.

Sám tvrdí, že už se během let zklidnil a nálepku sebevědomého rozhazovačného floutka má spíš kvůli minulosti. Svého času na tomto obrázku byla vystavěna kampaň pro státní maturity, kterou propagoval. Nejvíce ho zřejmě změnilo narození malé dcerky koncem září loňského roku. I tak si ale potrpí na módu, tetování a pěkné věci.

Jednou z jeho libůstek byly například luxusní automobily, které svého času střídal dost často. Svou náklonnost projevoval především »bavorákům«, kterých vystřídal hned několik, od prvního auta, kterým bylo BMW řady 3 až po luxusní SUV X5 nebo X6. Naštěstí pro svou peněženku uzavřel sponzorské smlouvy, díky kterým měl velký počet korábů silnic zapůjčen zdarma.

Naopak do svého hnízdečka lásky investoval pořádné peníze a paradoxně z toho profitoval bývalý slávista. Kadlec rozdělil svou českou kariéru mezi Bohemians a Spartu a přesto si na rekonstrukci svého bytu najal odchovance sešívaných Marcela Gecova. Ten pečlivě vyslechl požadavky a navrhl parádu, o které majitel prohlásil: „Já i Renata jsme z výsledku naprosto nadšení. Důkazem je, že se nám opravdu dobře bydlí.“

Kterým směrem se nyní uberou kroky jednoho z největších talentů minulé dekády, je nejasné, nejdříve se bude chtít zotavit z plánované operace a pak bude mít dost času na přemýšlení.