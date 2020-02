Celým večerem provázel populární televizní moderátor Jimmy Kimmel, který se také jako první chopil slova. Následně uváděl jednotlivé řečníky a také tři slavné zpěvačky, které přišly vzdát poctu svým hudebním umem. První byla Beyoncé, následovala Alicia Keys a na závěr vystoupila Christina Aguilera.

Mezi řečníky se vystřídali například Diana Taurasi, která je čtyřnásobnou olympijskou vítězkou, trojnásobnou mistryní světa a trojnásobnou šampionkou WNBA. Dále promluvila Sabrina Ionescu, která je rekordmankou univerzitní ligy NCAA a jednou z nejlepších mladých hráček. Obě mluvily o těsném poutu jak s Kobem, tak s Gigi a jejich obrovské lásce k basketbalu kterou společně sdíleli.

Z Kobeho basketbalových souputníků zavzpomínal Michael Jordan, člověk který je zřejmě nejzářivější hvězdou všech dob. Držitel mnoha rekordů, šestinásobný šampion NBA, člen »Týmu snů« a dvojnásobný olympijský vítěz. A symbol chlapa, jehož smrt kamaráda mimořádně zasáhla!

„Teď mě dostal. Budu se muset dívat na další vtípky s mým obličejem. Slíbil jsem ženě, že nebudu (brečet), protože se na to nechci dívat další tři nebo čtyři roky.“ Pronesl Jordan v odkazu na virální foto svého pláče při uvedení do Síně slávy.

„Když Kobe zemřel, zemřel i kus mě samotného. Chtěl jsem pro něj být tím nejlepším velkým bratrem, jakým jsem mohl být.“ Vzdala legendární »23« hold číslu »24«.

Posledním řečníkem »oslavy života« byl Kobeho dlouholetý spoluhráč a další legendární osobnost Los Angeles Lakers Shaquille O’Neal.

Celý sál pobavila historka o tom, kdy si Kobe získal Shaqův respekt. „Kobe, v týmu není žádné já. (ang. There’s no I in TEAM.),“ vmetl mladšímu spoluhráči do tváře, když si ostatní stěžovali, že nepřihrává. „Já vím, ale já tam jsem ty haj*le. (ang. I know, but there‘s a 'M-E' in that motherf**ker.)“ Odvětil suverénně Kobe a rázem bylo po diskuzi.

„Miluju tě, chlape. Opatruj se, dokud se znovu nesetkáme.“ Ukončil svůj proslov populární obr Shaq.