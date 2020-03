Martin Růžička se do podnikání v pohostinství hrnul pustil s vervou • Facebook

Během mistrovské jízdy v extraligovém play off 2010 kryl v brankovišti záda legendě legend Dominiku Haškovi a o dva roky později hokejovým Pardubicím dokonce sám vychytal titul. Zodpovědnost ale bývalému mládežnickému reprezentantovi Martinu Růžičkovi (32) zřejmě moc neříká!

I když se celá země třese strachem, kam až může dojít smrtící pandemie, bývalý elitní gólman je nebojsa. A tak podle televize Nova v úterý, tedy v čase, kdy už dávno mají mít všechna pohostinství pro veřejnost zavřeno, uspořádal ve svém podniku mejdánek!

Bujaré veselí samozřejmě neuniklo pohotovým pardubickým strážníkům. „Policisté si dokonce všimli, že několik osob tancuje na baru,“ potvrdila Nově mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská.

Muži zákona šli do akce. Jenže... Nesetkali se právě s pochopením. Exgólman se podle nich nechtěl legitimovat, natož aby spolupracoval! Jednoho z policistů Růžička, který později nadýchal promile a půl alkoholu, dokonce nemístně provokoval! „Úmyslně strhnul zakročujícímu policistovi roušku z obličeje a přitom sám žádnou neměl,“ uvedla mluvčí.

Začala dramatická scéna. Ostatní opilí totiž chtěli kamaráda za každou cenu dostat zpátky do lokálu. Až proti nim strážníci museli tasit slzotvorný prostředek, takže na místě zasahovali záchranáři, kteří ošetřili jednu z přítomných žen.

Podle provozní k žádnému rozporu se zákonem nedošlo. V občerstvovacím zařízení podle ní skotačili jen a pouze jeho zaměstnanci. „Žádná rouška stržena nebyla, je to trapný,“ reagovala na vyjádření policie provozní restaurace. „Je to smutná věc. Strašně nás to mrzí v takovéhle situaci, když je takový neadekvátní zákrok udělaný klukovi, který má s podnikem v nelehké situaci sám problémy,“ dodala pro Novu.

Policie se případem bude dál zabývat!