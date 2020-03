Dana Zátopková si let užívala • Martin Hašek (Sport)

Zátopková chce být do dvou měsíců z nemocnice. • Foto Aha! – Mária Rušinová

Oštěpy Dany Zátopkové se postupem let měnily na košťata, věšáky na prádlo... • Michal Beránek, Sport

Sbohem, paní Dano! Hrstka nejbližších se v pátek odpoledne naposledy rozloučila s dobrou duší Českého olympijského týmu a zlatou olympioničkou z Her v Helsinkách 1952 Danou Zátopkovou (†97).

Manželka legendární vytrvalce Emila měla zlatou povahu. Dát jí poslední sbohem chtěly desítky lidí, kterým se svým charismatem navěky vryla do paměti. A do srdce…

Jenže. Osud tomu chtěl jinak! Kvůli zatracenému koronaviru přišlo do malé obřadní síně strašnického krematoria položit kytičku k rakvi a naposledy se dámě s velkým D poklonit jen pár vyvolených. Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, držitelka světového rekordu v běhu na 800 metrů Jarmila Kratochvílová či olympijská šampionka z Turína 2006 Kateřina Neumannová.

Ti všichni se snažili, aby skromné odcházení z tohoto světa měla Zátopková alespoň trošku takové, jak si duchem do poslední chvíle čilá legenda sama před smrtí načrtla!

V kapse olympijského saka měla popel jejího milovaného Ťopky, jenž ji opustil před necelými dvaceti lety. Vedle rakve byla překrásná fotografie z ateliéru mistra Jana Saudka. Čestnou stráž drželi vojáci. Jeden z nich měl stejné privilegium i u rakve jejího muže, jenž skonal před necelými dvaceti lety! Právě na cestu za svým Emilem ji zahrál Vojenský umělecký soubor Ondráš, který ze srdce milovala. „Okolo Hradišťaaaaa,“ znělo za doprovodu cimbálu poloprázdným sálem.

„Nechtěla, aby byl její odchod spojen se žalem,“ připomněl první smuteční řečník, sportovní komentátor Štěpán Škorpil. „S Emilem se životem prosmáli a prozpívali. Lidové písničky milovali. Někdy u toho nemohla chybět štopička slivovice či sklenky oblíbeného Modrého Protugalu,“ vzpomínal. Později u pultíku promluvil rozechvělý někdejší předseda atletického svazu František Fojt.

Podle toho to také ve Strašnicích vypadalo. Spíš se hrálo než mluvilo! Až v české krajině pandemie opadne, rozloučí se veřejnost s paní Danou se vší parádou. Přesně tak, jak si to zasloužila! Při zádušní mši v Břevnovském klášteře a pak v září v rámci běhu Emila Zátopka, kdy by její ostatky měly být uloženy vedle manžela na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.

„Hrozně se nám tady líbilo, na podzim byly nádherně zbarvené stromy,“ vzpomínala sama Zátopková na moment, kdy si se svým manželem byli skanzen prohlédnout. „Tehdy tady hrála cimbálová muzika a bylo hodně lidí. Šli jsme se podívat do zdejší kapličky, kolem níž je několik hrobů. Bylo to tak pěkné, že jsme si řekli: Tady by se dobře spinkalo,“ dodala.

Odpočívejte v pokoji, paní Dano.