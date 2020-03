To je výhled! Kristýna Plíšková na pláži pozoruje obzor. • Instagram

Sestry Plíškovy zalezly i do postele. • Instagram

Kristýna by se hodila na profesionální focení portrétů. • Instagram

Kdyby Kristýnu Plíškovou neživil tenis, mohla by být modelkou • Instagram

Ten gól je pro tebe, Kristýno, signalizoval Dávid Hancko bezprostředně úpo trefě do branky ostravského Baníku • Michal Beránek (Sport)

Kristýně Plíškové to sice s raketou tentorkát tolik nešlo, o to víc legrace si v kuchyni užila • Instagram

Kristýně Plíškové to sice s raketou tentorkát tolik nešlo, o to víc legrace si v kuchyni užila • Instagram

Ten gól je pro tebe, Kristýno, signalizoval Dávid Hancko bezprostředně úpo trefě do branky ostravského Baníku • ČTK

Kristýně Plíškové to sice s raketou tentorkát tolik nešlo, o to víc legrace si v kuchyni užila • Instagram

To sluníčko tady v té Dubaji hrozně svítí. • Instagram

Zatracený koronavirus sice děsí společnost, zato přeje mladým a zamilovaným, kteří si alespoň mohou užívat společných rozkoší i v momentech, kdy by za běžných okolností měli v plném proudu rozehranou sezonu. Pro tenistku Kristýnu Plíškovou (27) s jejím o pět let mladším fotbalovým kavalírem Dávidem Hanckem to platí dvojnásob!