„Když jste nejlepší ve vaší zemi, všichni od vás něco čekají. Když je vám osm nebo devět, vyhrát medaili je jako dárek. Všichni jsou hrdí, rodiče, prarodiče a vy jste najednou výjimeční, což je vždy dobrý pocit. Pak čas utíká, vy jdete na pódium a začíná tlak. Jakmile se na stupně vítězů nedostanete, začne okamžitě nenávist a všichni vám říkají, že nejste dostatečně dobří. Postupně se to stane obsesí, nejen pro vás, ale i pro všechny okolo,“ svěřila se Verona pro SunSport s nároky, které jí ničily od útlého dětství.

Narodila se v městečku Gouda, které se proslavilo stejnojmenným sýrem. Vyrostla v rodině, která jí již od pěti let podporovala v gymnastice. Její rychlá cesta na vrchol byla přísunem financí, o které si jí samozřejmě staral otec, jak se později zjistila, nebyla to nejšťastnější varianta. Rodiče drtivou většinu financí utratili a Verona se s nimi dokonce soudila. Když se totiž rozhodla, že se sportem končí, tak jí táta vyhodil z domu.

Verona přiznala, že s rodiči nebyla v kontaktu dlouhých deset let. „Nevím, kdo moji rodiče jsou. Když se podívám zpátky na roky v gymnastice, všechno to postrkování kupředu a to co je důležité. Je to o vaší dceři nebo vašem bankovním účtu? Cítím se v tomto směru zneužitá.“

Zoufalé dívce tak nezbylo nic jiného, než dva dlouhé roky přežívat v jediném majetku co měla a to ve svém autě. Nakonec jí bezvýchodná situace donutila k trestným činům a po drobných krádežích dokonce zkusila vydírat pár, který nachytala na záletech. Tento pokus ovšem nevyšel a Verona se ocitla na 72 dní za mřížemi.

V roce 2011 ale přišla nečekaná spása. Nabídka z pornobranže, která se nedala odmítnout. „Erotický byznys nebyl volba, bylo to východisko,“ vyjádřila se o životním zlomu. Se svým přítelem se v nové životní etapě našla a věnovala se tomu dlouhých osm let. „Nejdříve jsem dělala show přes webkameru, ale asi po měsíci nebo dvou jsme se s přítelem rozhodli rozjet vlastní byznys, ale pracovali jsme pouze spolu,“ popsala své počátky. Nyní vydává o svém neobvyklém životním příběhu knihu s jednoduchým názvem „Jednoduše Verona“.