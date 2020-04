Fotka z výtahu s Karlosem Vémolou vyvolala řadu otazníků. Zvláště když to vypadá, jako by to byl výtah u Kristhin v domě. V tomto výtahu se totiž fotí hodně často • instagram.com

»Vémolovi« teď dávají veškerou lásku svojí novorozené dceři Lily. Pro miminko by se mohli rozkrájet. A tak není divu, že megaloman Karlos nechal své princezničce vybudovat doslova pohádkový pokojíček! „Och. To je krásné,“ vyhrkla dojatá Lela, když tu parádu poprvé uviděla. „Jak na to kouká. Já jsem říkal, že to děti vnímají,“ prohodil v růžovém království pyšný otec!

Jenže. Netrvalo dlouho a do rodinné idylky sdílené na Instagramu vstřelila jedovatý šíp Vémolova silikonová ctitelka z Katalánska. Tedy potvora, co Ceterovou provokovala nemístnými vzkazky i společnou fotografií s Karlosem ve výtahu, klidně i krátce před porodem. „Rodina je jen jedna a tu ti ku*va nedá,“ vzkázala jí Lela tehdy naštvaně.

A Kristhin si ta slova velmi dobře zapamatovala. S odvetou přispěchala nyní: „Nemůžeš spravit to, co je rozbité. Ani tisícem dárků nebo materiálních věcí. Co je rozbité, bude navždy rozbité. Lež má krátké nohy. Pravda vždy nakonec vyjde najevo. Mějte všichni krásný den,“ napsala ke své selfie fotce před zrcadlem, na které je vidět, že má telefon uložený v krytu s »Terminátorovou« podobiznou.

Co měl prokletý vzkaz znamenat?