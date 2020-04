Colby Cave skončil kvůli krvácení do mozku na jednotce intenzivní péče. Lékaři v nemocnici v Torontu museli pětadvacetiletého útočníka uvést do umělého spánku. Informovali o tom zástupci klubu na sociálních sítích. • profimedia.cz

Je to tragédie, která se těžko chápe. Teprve pětadvacetiletý profesionální sportovec Colby Cave, hráč širšího kádru Edmontonu Oilers v hokejové NHL, byl v úterý náhle hospitalizován kvůli krvácení do mozku a v sobotu nad ránem bohužel zemřel. Nejslavnější liga světa oplakává oblíbeného bojovníka, zpět na povrch vyplouvá i necelý rok stará krásná historka z konverzace mezi Cavem a Slovákem Martinem Pospíšilem.

Cave si stěžoval na zhoršující se bolesti hlavy. V úterý skončil na jednotce intenzivní péče, doktoři mu odhalili krvácení do mozku a odstranili koloidní cystu, která potíže způsobovala. Příštích pár dní strávil v lékaři indukovaném komatu. Naděje zhasla v sobotu ráno, když jeho žena prostřednictvím klubu informovala, že její milovaný choť zesnul...

„Já a obě naše rodiny jsme z toho v šoku, ale víme, že náš Colby byl vroucně milován. Námi, svou rodinou, přáteli a celou hokejovou komunitou. Děkujeme všem za modlitby v této těžké chvíli,“ uvedla v prohlášení na Instagramu.

Útočníka s přezdívkou "Caver" oplakávají spoluhráči i rivalové napříč slavnou ligou. „Vždy byl velmi soutěživý a hrál dobře, co si pamatuji ze zápasů proti němu. Modlím se a myslím na jeho rodinu a blízké,“ napsal na Twitter centr Tampy Bay Blake Coleman.

Sam Gagner, který nedávno opustil Edmonton a přesunul se do Detroitu, také přidal smutnou vzpomínku. „Vůbec tomu nerozumím. Ale vím, že Colby nám budě chybět. Byl to skvělý člověk se skvělým přístupem, díky kterému jsme se na ledě každý den smáli. Upřímnou soustrast celé rodině, je mi moc líto vaší ztráty. Odpočívej v pokoji, Cavere,“ napsal zkušený hráč.

Mezi Colbyho spoluhráče v předchozím působišti, Bostonu, patřil i český kanonýr David Pastrňák. I ten se padlému kamarádovi poklonil na Twitteru. „Ta zpráva mi láme srdce. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl být tvým kamarádem a spoluhráčem. Měl jsi vždy pozitivní přístup a usmíval ses, a já si tě vždycky budu pamatovat,“ napsal "Pasta".

Památku příliš brzy vyhaslého života připomněl i ligový komisionář Gary Bettman. „Nedraftovaný, ale neohrožený hráč, který se neúnavně hnal za svým hokejovým snem v organizacích Edmonton Oilers a Boston Bruins. Byl to upřímný a tvrdě pracující hráč, obdivovaný svými spoluhráči i trenéry. A co je důležitější, byl to milý a velkorysý člověk, kterého měli rádi všichni, kteří měli to štěstí, že ho poznali,“ popisuje Caveův odkaz dojemná zpráva na oficiálních komunikačních kanálech ligy. „Posíláme srdečnou soustrast manželce Emily, jejich rodinám a nespočtu přátel, které Colby v hokejovém světě měl.“

Dojemné zprávy se Slovákem

Jaký byl Colby Cave hráč i člověk velmi dobře ukazuje říjnová příhoda se slovenským útočníkem Martinem Pospíšilem, která po několika měsících opět vyplula na povrch. Pospíšil v dresu Stocktonu, farmy Calgary, se v zápase AHL s farmou Edmontonu Bakersfieldem utkal s Cavem v bitce. A kanadský útočník ho ostře knokautoval.

Cave ale nebyl žádný samolibý bombarďák, který by se vyžíval v ubližování jiným. Naopak, po zápase si vyprosil Pospíšilovo číslo a napsal mu, aby se ujistil, že mu dělová rána pravačkou příliš neublížila.

„Hej, kámo, tady je Cave z druhého tábora. Jen jsem se chtěl ozvat a zjistit, jestli je všechno v pořádku. Jsi ostrej chlapík a respektuju tě za to, že se dokážeš k věcem postavit čelem. Doufám, že se brzy uzdravíš,“ stálo ve zprávě, kterou Pospíšil uveřejnil na svém Twitteru.

„Podívejte se, jaký je to skvělý chlapík,“ napsal slovenský útočník k SMSce od svého přemožitele. A těšil se na odvetu, která už ale bohužel nepřijde. Hokejový svět o tohohle milého tvrďáka v sobotu navždycky přišel.