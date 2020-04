Zdeněk Ondrášek oslavil pozvánku do reprezentace dvěma góly proti Kansasu • Profimedia.cz

Zdeňku Ondráškovi se přezdívá "Kobra". Je to i kvůli jeho tetování na zádech • Jaroslav Legner / Sport

Vydržet to doma s partnerkou v době povinné izolace? Pro někoho možná nadlidský úděl, fotbalový reprezentant Zdeněk Ondrášek (31) to ale se svou polskou láskou Dariou zvládá dokonale.

Jejich idylka navíc brzo dostane další rozměr! „Jestli všechno dobře dopadne, v lednu bude svatba,“ pochlubil se na Instagramu šutér »Kobra«, který žije s Dariou od listopadu 2016 a společně už takřka rok vychovávají štěkající »miminko« Buddyho. Ten ale brzo dostane lidského sourozence! „Dítě? Bude…“ usmál se šibalsky útočník amerického Dallasu. O čem dalším se svými fanoušky mluvil?

O stesku

Světovou pandemii se s rodinkou rozhodl přečkat za oceánem v Dallasu, kde čeká na rozjetí sezony MLS. Po vlasti se ale »Kobrovi« stýská. „Co mi tu chybí? Rodina, přátelé a smažák!“ rozchechtal se.

O zámoří

USA hlásí už přes 40 tisíc mrtvých na koronavirus a Ondráška to pořádně štve. „Nejsem z toho ani překvapený, když vidím, jak se tu lidí chovají. Jako by jim to bylo všechno jedno...“

O tréninku

Fanoušky pravidelně baví netradičními cviky, do nichž zapojí jak partnerku Dariu, tak pejska Buddyho. „Baví mě to, ale jen když se přidá rodinka. Když jsem sám, je to docela nuda.“