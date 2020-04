Smrt tenisové legendy (†79): Utekl za sto marek před Sověty, zemřel po operaci srdce!

Petr Štrobl (vlevo) zemřel ve věku 79 let • Facebook

V Německu zemřel ve věku 79 let bývalý daviscupový reprezentant a úspěšný kouč Petr Štrobl • Koláž VIPsport

Jen pár týdnů před invazí byl jablonecký rodák součástí reprezentačního týmu, jenž v tehdejším Západním Německu podlehl v Mnichově domácímu týmu v semifinále Davis Cupu 1:4. Z Bavorska si ovšem neodvezl jen výprask, ale také lákavou nabídku.

Štrobla i s jeho parťáky Kodešem a Holečkem lanařil do nově vzniklého tenisového klubu v Ambergu Dieter Heckmann - osudový muž jeho života a nynější čestný prezident malebného bavorského oddílu! „Můžeme vám nabídnout sto marek a všechno ostatní zdarma,“ zavzpomínal manažer na webu onetz.de. Domluveno!

Rudá armáda se na československé území vkradla 21. srpna. O den později zazvonil Heckmannovi telefon. „Právě jsem překročil hranici a rád bych přijel do Ambergu,“ svěřil se mu na druhé straně aparátu obstojnou němčinou Štrobl. Během několika minut získal za kopečky nejen životního přítele, ale i nový domov!

A bavorský klub v něm našel trenéra značky ideál! Pod jeho sportovním vedením rychle zamířil mezi tamní elitu. „Bez Petra by se náš klub nikdy nestal v letech 1978-1982 pětkrát po osobě mistrem republiky,“ připomněl Heckmann.

Štrobl vyžadoval disciplínu. Na dvorci byl tvrdý, nekompromisní a přísný. Skoro jako rodilý Němec, co vyrostl na eintopfu. Stačil jediný pohled a štěbetající juniorky, kterým se na stará kolena věnoval, zmlkly!

Pod rukama mu prošla i pánská novozélandská legenda Chris Lewis. „Vždyť neumí trefit míč,“ nechápal podle Heckmanna Štrobl po jejich prvním společném tréninku. Pár roků na to dovedl rodáka z Aucklandu do Top 20 na žebříčku ATP i do finále turnaje turnajů ve Wimbledonu. V roce 1983 v něm prohrál s ďáblem Johnem McEnroem!

Jako válel s raketou, uměl to Štrobl i s hokejkou. V Ambergu si dokonce střihl ligový zápas za tamní profesionální tým. „Deset vteřin před koncem buď vyrovnával, nebo vstřelil vítězný gól. To už si nepamatuji,“ vzpomínal Heckmann.

Škoda, že z dlouhodobých zdravotních trablů už nevybruslil. Vážná nemoc ho několikrát uvěznila do tamní nemocnice. Když se jeho stav zhoršil, putoval na univerzitní kliniku v Řezně, kde po operaci srdce v pondělí 6. dubna skonal.

Zbyla po něm manželka Dobra, pokrevní dcera Petra i nevlastní Monika...