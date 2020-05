Slovenská superstar o svých plánech promluvila na webu sport.sme.sk. „Rozhodli jsme se rodit ve Vídni. Chtěla jsem to tak udělat od začátku, ale když přišel koronavirus, nevěděla jsem, jestli to bude vůbec možné,“ popisovala někdejší čtvrtá hráčka světa.

Před cestou do Rakouska bude muset Cibulková absolvovat test. „Myslím, že bude muset být starý maximálně čtyři, pět dní,“ řekla. Po porodu zase pravděpodobně zamíří rovnou do čtrnáctidenní povinné izolace. „Při porodech se uděluje výjimka. Když se vrátíme a nebudeme na koronavirus pozitivní, nebudeme muset jít do státního zařízení do povinné karantény. Budeme v ní doma.“

Jinak to však budou ve Vídni samá pozitiva. „Hlavní výhodou je, že při porodu se mnou bude moct být i manžel. Na Slovensku taková možnost momentálně není,“ připomněla oddaná žena někdejšího úředníka ve státní správě Michala Navary.