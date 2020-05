Inna nám ukázala to, co zná jen Jarda Jágr • Blesk - Filip Matušinský

Táhne mu na padesátku, ale rodinu dosud nezaložil a ani to na to v nejbližší době nevypadá. Jaromír Jágr (48) teď ovšem vysvětlil proč!

Kdy se narodí nový Jágr? Nad touhle otázkou nedumá jen každý hokejový fanoušek, ale i sám Jarda. Během své zpovědi na Instagramu na sebe práskl, že mu rodina chybí, avšak že se jí bojí. „Nejlepší je na to nemyslet,“ krčí Jágr rameny.

Když totiž šéf Kladna rozjímá o budoucnosti, derou se mu na mysl ty nejčernější scénáře. „Z mého pohledu jsou nejhorší rozvody. Když máš malé dítě, neodnesou to jen ti dva, kteří se rozcházejí, ale i to dítě. A z toho já mám strach. Mám blok, že bych mohl někomu negativně ovlivnit život,“ otevřel se Jaromír s tím, že se bojí i následné rozvodové války o jeho peníze. A protože si v NHL vydělal přes tři miliardy korun, byla by to válka dost krvavá...

Jeho největším problém je tak (ne)důvěra v ženy. V životě totiž ví, že musí spoléhat jen sám na sebe a věci mít pevně pod kontrolou. S partnerkou to však takhle nejde.

„Druhou polovičku nedokážeš ovládat. Přicházejí i okolní vlivy. Třeba když jde na kafe s kamarádkou, která jí říká: Nebuď blbá, nepůjčuj mu to dítě!“ zamýšlí se Jágr hlavně proto, že podobné příklady zná i ze svého okolí. „Viděl jsem lidi, kteří byli zamilovaní, a dnes se nesnášejí až za hrob. Fakt to není jednoduché. A hlavně z největší lásky vzniká největší nenávist!“

Na své expřítelkyně přitom Jarda nedá dopustit a se všemi má dodnes pozitivní vztah. „Byly perfektní! Problém byl ve mně,“ přiznává sebekriticky. Hned totiž myslí na nejhorší. „Nevíme, co by se stalo, kdybychom měli dítě. Možná že by to dnes bylo jinak,“ přemítá. „Myslím, že jsem prostě případ pro pana doktora Plzáka. Ten jediný by mi asi mohl pomoct...“ pousmál se na závěr hořce na adresu známého psychiatra, který však už před deseti lety zemřel.

Jardovy velké lásky

IVA KUBELKOVÁ (42)

Chodili spolu: 1996 – 1999

Řekla po rozchodu: „On nepotřebuje ženu jako partnerku ve všem. Po čase máte dojem, že jste jen takový ocásek.“

ANDREA VEREŠOVÁ (39)

Chodili spolu: 1999 – 2005

Řekla po rozchodu: „Přišla jsem na to, že mi Jaromír nemůže dát to, co bych od svého partnera očekávala. A došla mi trpělivost!“

INNA PUHÁJKOVÁ (34)

Chodili spolu: 2006-2012

Řekla o rozchodu: „Trápila jsem se, chyběla mi seberealizace. Žila jsem život toho druhého. Dnes bych už do takového vztahu nešla.“

VERONIKA KOPŘIVOVÁ (29)

Chodili spolu: 2015-2019

Řekla o rozchodu: „Jaromír si musí udělat pořádek ve svém životě. Jeho hlavní náplní života je láska k hokeji.