Útočník Tomáš Plekanec při svém debutu za Kometu zářil. Na vítězství proti Spartě to ale nestačilo • Michal Beránek / Sport

Tomáš Plekanec byl hlavní postavou hokejistů Kladna při úspěšném tažení do baráže o extraligu. • Pavel Mazáč (Sport)

To je radosti, Kladno je zpátky v extralize! • Michal Beránek (Sport)

Dlouholetá opora Montrealu v NHL se do Česka vrátila před dvěma lety a už tu stihla s Lucií Šafářovou (33) založit rodinu. A zatímco bývalá tenistka sní o otevření vlastní kavárny, »Pleky« plánuje u svého sportu zůstat. „Ještě chci dva, tři roky hrát. Ale nikdy nevíte, co se stane, takže už přemýšlím, co bude pak,“ prozradil, proč se chystá na trenéřinu.

Své dva syny z předchozího manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou – Matyáše (8) s Adamem (5) – ani jejich vrstevníky však koučovat nechce. „Nevidím se jako trenér dětí, protože by asi nezvládaly to, co bych po nich chtěl. Radši bych trénoval v extralize,“ vysnil si Plekanec.