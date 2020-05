2008. Jakub Voráček v zápase proti Kanadě na mistrovství světa hráčů do 20 let. • Archiv deníku Sport

2006. Jakub Voráček na soustředění hokejové reprezentace do 20 let. • Archiv deníku Sport

2006. Jakub Voráček během tréninku na soustředění hokejové reprezentace do 20 let. • Archiv deníku Sport

Hned jak se do Severní Ameriky začal plížit zákeřný koronavirus, sbalil si fidlátka a upaloval z Philadelphie i s rodinou domů. Už z Česka kapitán hokejového nároďáku poněkud úzkostlivě sleduje, jak se svět topí v krizi. „Věděl jsem, že až to přijde do Ameriky, bude to tam daleko horší. Jakmile jsme dostali zelenou, okamžitě jsem objednal letenky,“ ukázal prozíravost jeden z nejlepších střelců věhlasné NHL posledních let!

Epidemie Voráčkovi zpackala slibně rozjetou sezonu. Flyers šlapali a po dvou letech mířili do play off, kde rozhodně nebyli bez šance. Jenže přišel nečekaný šlus, dřina přišla vniveč. Teď hráči žijí v nejistotě. Dohraje se zpackaná sezona? „Za mě ne, ale jsem malý pán a vím houby. Bez diváků a na neutrálním místě by to však nemělo šťávu. Je to blbost,“ má jasno kladenský sympaťák.

Vedení nejlepší ligy naivně vyčkává, jak se nečekaná patálie v zámoří vyvine. Sezonu ještě nechce odpískat, i když by to podle mnohých bylo nejrozumnějším řešením. „Situace okolo koronaviru je v Americe špatná a chvíli potrvá, než si to sedne,“ má jasno forvard, pro nějž návrat za Atlantik rozhodně není na pořadu dne. „Americký mobil mám vypnutý, tudíž o ničem nevím,“ pokrčil rameny.

Miluje zábavu, posezení s kamarádky u vychlazené Plzně. Karanténa není život podle jeho gusta. „Byli jsme zavření doma. Pak jsme s přítelkyní Markét a synem Matějem odjeli na Moravu, kde jsme mohli být aspoň venku na zahradě,“ vyprávěl na pondělní golfové exhibici Mrůzek vs. Zach & Friends v Berouně, jejímž partnerem byla jeho nadace. „Jinak jsem si většinou koupil petku piva, vzal si ji na balkon a koukal na Prahu,“ chechtal se.

I když výhledy na stověžatou matičku jej jistě pohladily po duši, globálně vzato to podle něho nestojí za nic. „Celý svět je v pr*eli. Jak ekonomika, tak lidi. Musíme se přizpůsobit,“ burcuje! Věří, že společnost v sobě najde nové, pravé životní hodnoty a bude fajn. „Doufejme, že na sebe budeme hodnější a upřímnější, budeme žít trochu jinak, než si závidět, nadávat si a práskat na sebe. Většinou se stává, že si nevážíme toho, co máme. Tady to je důkaz, že svoboda, otevřené krámy, možnost cokoliv si koupit, vyjít kdykoliv ven, vycestovat, není zase tak automatické, jak jsme si mysleli. Doufejme, že omezení se brzy zruší, vrátíme se na zem a přijde restart.“