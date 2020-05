Velké přiznání někdejšího kouče Federera: Mirku jsem mu rozmlouval!

Co vy na to? Mirka je jako vyměněná! • Profimedia

Mirce Federerové to na tribunách v All England Clubu hodně sluší... • Profimedia.cz

Během olympiády v Sydney 2000, kdy se basilejský rodák dal dohromady s milovanou manželkou Mirkou, mu charismatický kouč rande se sličnou dívkou ze slovenské Bojnice rozmlouval.

„Zeptal se nás, co si o tom myslíme. Jestli by s ní měl na schůzku jít,“ vrátil se Groeneveld na webu tennisnet.com o dvacet let zpátky. Tehdy Federerovi všichni z týmu doporučovali, ať si s nikým nic nezačíná a naplno si užívá mládeneckého života. Roger však měl svoji hlavu! „Ještěže tak. Bylo to jeho nejlepší rozhodnutí v životě,“ smál se kouč.

Mirka budoucí superstar okouzlila. O devět let později měli svatbu a než mu porodila dvě dcery (desetileté Mylu a Charlene) a dva syny Lea a Lennyho (6), vedla ho i jako manažerka. „Bez své ženy bych ničeho nedosáhl,“ řekl několikrát stále zamilovaný dvacetinásobný grandslamový šampion!