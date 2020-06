Mrázkova přítelkyně hraje závodně volejbal, ale neztratila by se ani jako modelka • Instagram.com/@czechmeoutt

Sáře to při volejbale velice sluší • Instagram.com/@czechmeoutt

Sára si vzala Mrázka do parády. • Instagram

Je to univerzál! Hokejový brankář Petr Mrázek (28) vyrazil na plážový volejbal, aby fandil své krásné přítelkyni Sáře Olivové (27). Hvězda Caroliny si rovnou vyzkoušela nezvyklou roli.

Obvykle to bývá naopak. Petr se mrská v hokejové brance, Sára drží palce na tribuně. Koronavirem zastavená NHL dala atraktivnímu páru možnost si role otočit, a tak český reprezentant s obdivem sledoval, jak to jeho milé jde pod sítí.

„Když se jdu podívat na turnaj, vždycky si to užiju. Jsem u toho trošku nervózní, takže jsem rád, když se holkám daří,“ chválil Mrázek svoji milou. „Je super vědět, že ho tam mám,“ těšilo Olivovou.

Sáře to s novou parťačkou Martinou Williamsovou šlo pěkně od ruky, v prvním turnaji po dlouhé pauze se hned dostaly do semifinále (skončilo po uzávěrce). „Je úžasné, že zase můžeme hrát, všem nám to hodně chybělo,“ radovala se Sára.

A když Petr viděl, jak to dlouhonohé blondýnce na kurtu jde, nevydržel stát s rukama v kapse. Přítelkyni povzbuzoval ze všech sil, a když se k němu zatoulal balon, rychle ho poslal zpátky do hry. Tahle láska v písku zkrátka kvete!