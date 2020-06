Pastrňák vyměnil hokej za tenis. Údery levačkou i sledování ženské bitvy

Nejlepší střelec základní části NHL David Pastrňák, spolu s Alexandrem Ovečkinem nastříleli oba 48 branek, během nucené pauzy rozhodně nezahálí. Pilně trénuje, aby byl na návrat na ledová kolbiště připraven v té nejlepší formě. Ve středu odpoledne ale využil volnou chvíli a vyrazil na tenis.

U antukového kurtu na pražské Štvanici nejprve několik minut přihlížel z hlediště souboji světové trojky Karolíny Plíškové s Barborou Strýcovou (7:5, 6:1), aby poté sám vzal do své levé ruky raketu a rozdal si to se svým agentem Alešem Volkem. Vše pozorně sledovala jeho maminka Marcela Ziembová, ale také další slavné osobnosti, jako například washingtonský Michal Kempný či trenér a mentální kouč Marian Jelínek.

Když by se jeho klubu dařilo tak jako v předchozím ročníku, mohl v tuhle dobu Pastrňák bojovat ve finále Stanley Cupu. Bostonský útočník je místo toho v České republice, kde tráví nucené volno zapříčiněné pandemií koronaviru, která přerušila i NHL, a čeká na informace, co bude s přerušenou sezonou. Respektive, kdy se vydá do zámoří, aby se připojil k Bruins a bojoval s nimi proti dalším 23 týmům v nezvyklém play off o nejcennější klubovou hokejovou trofej.

„Určité informace máme, konkrétně takové, že by po 10. červenci měly začít nějaké tréninkové kempy. Pak se bude hrát bez diváků. Já si to bez nich popravdě nedovedu představit a trochu se toho bojím. Pro mě jsou obrovskou motivací, jsem zároveň pod určitým dohledem. Vše se pak hraje líp,“ uvedl 24letý hokejista v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport.