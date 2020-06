Plíšková řekla, jak to má se svou fotbalovou hvězdou. Hlídá si, co mu řekne!

V pražské Troji bydlí Karolína (vlevo) a Kristýna Plíškovi kousek od sebe, přesto si do schránky posílají sem tam dopisy. • Michal Beránek / Sport

Ač na to možná nevypadají, jsou sestry Plíškovy romantické duše. Také se však v mnohém liší. • Michal Beránek / Sport

I když jsou dvojčata, každá je jiná a občas se zvládnou i pohádat. Ale sesterské neshody netrvají nikdy dlouho. „Nevydržíme se spolu nebavit,“ říká Karolína Plíšková. Její dvojče Kristýna v rozhovoru pro deník Sport také přiblížila, jak to mají se svými partnery.

„Kája je povahově jiná, má prostě daleko lepší vyřídilku. A je taková splachovací. To vidím v jejím vztahu, i když jsou s Michalem spolu delší dobu než my s Dávidem,“ popisovala Kristýna Plíšková, která se zamilovala do fotbalisty pražské Sparty Dávida Hancka.

Ségra je prý oproti ní víc v klidu. „Nebereš si moc některé věci. A taky jsi se vším rychle hotová. Kdežto já řeším, co partnerovi povím, aby se ho to nedotklo, aby se nenaštval. To máš tohle úplně jinak hozený,“ svěřila Kristýna sestře, která už je vdaná za někdejšího sportovního redaktora a komentátora Michala Hrdličku, jenž jí aktuálně dělá manažera.

I podle Karolíny jsou obě sestry lidsky rozdílné. „Myslím, že povahově jsme úplně jiné. Spousta lidí nás bere jako jednu, což je největší chyba. Já si fakt myslím, že jsme úplně jiné ve spoustě věcí. Názory máme často úplně jiné,“ vysvětlovala v rozhovoru pro iSport Premium. Ten naleznete celý zde<<<

„Máme spoustu jiných názorů, které si aktivně vyměňujeme. Ale není to tak, že bychom se pohádaly a nebavily se spolu dlouho. Za deset minut je všechno v pohodě,“ dodala „Kája“. „Vždycky jedna z nás přijde s prosíkem,“ smála se „Týnka“.

Sportovci na sítích: Karlos na šlágru kola, Čech bubnuje v klipu