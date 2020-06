Po celodenní dřině je potřeba tělo ochladit. Olympijská šampionka Eva Samková (27) a její parta reprezentačních snowboardcrossařů to na soustředění v italských Alpách řeší originálně: hupsnou do ledové říčky!

„Odpolední lambáda. Regenerace musí bejt,“ komentovala to Eva, která je jedničkou i v otužování. Zato její kámoši trpí. Samkovou k této aktivitě přivedl skikrosař Tomáš Kraus a úspěšná sportovkyně tomu zcela propadla.

„Naočkoval mě do otužování a teď už chodím pravidelně,“ prozradila v minulosti olympijská vítězka. Doporučuji to všem lidem nejen jako prevenci před nachlazením. „Je to skvělý, dělejte to taky.“

V alpském toku se mladá dáma z Vrchlabí cítí jako rybička. „Pstruh se žene potokem proti proudu,“ napsala na Instagram zvesela Eva, která daleko od domova zapomíná na nečekanou smrt maminky Ludmily.