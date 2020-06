Rychlá Voráčkova zpověď: Řekl, co nenávidí, jaký je a nebál se porno otázky

2006. Jakub Voráček na soustředění hokejové reprezentace do 20 let. • Archiv deníku Sport

2016. Jakub Voráček a jeho sestra Petra společně zavítali do redakce deníku Sport. • Archiv deníku Sport

Co všechno Voráček prozradil? „Upřímnej, kamarádskej, srandovní, loajální a hezkej,“ popsal se v pěti slovech. Dozvíte se také, že nesnáší pavouky a rád by procestoval celý svět. Voráček ukázal upřímnost. Třeba v tom, že si přiznal, jak si nalhával, že 100 procent lidí, kteří se kolem něj pohybují, to s ním myslí dobře.

Došlo i na choulostivější otázky. Chtěl by být na den ženou? „Zajímalo by mě, jak přemýšlí. Mít na jeden den jejich mozek.“ A natvrdo řekl, jaké kategorie videí vyhledává na porno stránkách. „Dřív jsem měl černošky a momentálně asi starší paní,“ usmál se.