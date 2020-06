Na OH v Soči stál na střídačce Alois Hadamczik • Barbora Reichová (Sport)

Na OH v Soči stál na střídačce Alois Hadamczik • Barbora Reichová (Sport)

Svět kolem mantinelů jeho trable přetřásal. Odborník, který v samostatné české historii odkoučoval nejvíc světových šampionátů jako šéftrenér nároďáku, o nich promluvil exkluzivně pro Blesk.

Infekce! Záněty! Začalo v ústech. „Byl jsem na tom blbě, protože když byl koronavirus, měl jsem váček na dvou zubech. Nechal jsem si to ošetřit. Pak jsem měl dva, tři týdny pokoj,“ začal své vyprávění Hadamczik . Ovšem to byla legrace proti tomu, co ho čekalo.

„Najednou mě začalo bolet v zádech. Chytil jsem sepsi do páteře. Tak mi operovali páteř a za týden mě operovali znovu, protože tam zůstal nějaký špunt,“ shrnul to, čím si prošel. Pak připojil dramatické podrobnosti.

„Dnes už mám CRP 0,5, ale když mně vzali krev tehdy, kdy mi nebylo dobře a bolela mě bolela záda, měl jsem CRP 230,“ vyřkl Alois Hadamczik hodnotu, která znamená těžkou bakteriální infekci. Bylo to zlé! „Tak mě převezla rychlá do Olomouce. Tam mi udělali magnet, vzali mě okamžitě na neurochirurgii, na JIPku na sál. Musím říct, že v Olomouci jsou velcí borci. Odoperovali mě hned tu noc. Byl jsem čtyři dny na JIPce a po týdnu mi řekli, že tam nemohou nechat ten zbytek,“ vysvětlil.

Zároveň poděkoval lékařům na Hané s tím, že je z nebezpečných obtíží venku. „Už týden jsem doma, cítím se dobře a dávám se dohromady. Samozřejmě, že se cítím unavený, protože jsem měl dlouho antibiotika, ale nejsem v žádném ohrožení. Už bych pomalu mohl začít trénovat,“ usmál se Alois Hadamczik.