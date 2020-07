Žhavé a polonahé tenisové hrátky: Italská šampionka si osedlala svého hřebce!

Čtyři roky od svatby, dvě děti, sexuální apetit jim ale rozhodně nechybí. Tenisoví šampioni Flavia Pennettaová (38) se svým o pět let mladším hřebcem Fabiem Fogninim, rozhodně nezapřou, že v jejich žilách koluje jižanská krev. „Milujeme se patnáctkrát týdně,“ vytrubuje do světa italský »plnokrevník«.

Jejich sexappeal by se dal krájet. Ne nadarmo si je pro svoji reklamní kampaň vybral slavný Armani. „Vždycky jsem sice nabídky k lechtivým fotkám odmítala, tentokrát to ale bylo něco jiného. Fabio byl se mnu, takže jsem se rozhodla to zkusit, i když jsem předtím asi měsíc nejedla,“ popisovala šarmantní vítězka US Open 2015, jak láska hory přenáší.

Pro svého hrdinu má slabost. Po fyzické i tenisové stránce. „Fabio je jeden z nejtalentovanějších hráčů na ATP, jde jen o to, aby tomu sám věřil,“ má jasno krasavice z Brindisi. Lásku svému miláčkovi umí vyjádřit všelijak. Nejlepší však je, když jde rovnou na věc! Třeba jako teď při jejich radovánkách u bazénu.

„Drž mě,“ napsala Pennettaová pod odvážný snímek, který doslova sálá erotikou. Neodolatelná brunetka, která ještě nedávno vtipkovala, že koronavirová pandemie u nich doma skončí buď rozvodem, nebo třetím miminkem, dala jasně najevo, pro jakou variantu se rozhodli. Jen co na chvíli »uklidili« dítka Federica a Farah z obzoru, svého kocoura si dokonale podmanila.

Přitom dřív by na vztah s opěvovavaným hezounem ani nepomyslela. „Známe se vlastně celý život, ale jak jsme se k sobě dostali blíž, to ani nevím,“ smála se v jednom z rozhovorů Flavia. „Byli jsme blízcí přátelé, ale on mě vůbec nebral v potaz.“

Stačilo jí vytasit pár ženských zbraní a všechno bylo jinak!