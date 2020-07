Dominik Kubalík by podle předpokladů měl po sezoně zamířit do Chicaga • Michal Beránek (Sport)

I když si »Kubalda« přál, aby mohl trávit čas se svou láskou, nešlo to. A tak po týdenní karanténě začal poctivě makat, v pondělí odstartoval týmový kemp a odloučení si snaží nepřipouštět. Vždyť už 1. srpna začne předkolo play off, v němž se jeho Blackhawks postaví Edmontonu.

Neuvažoval jste, že se na zbytek sezony vykašlete, když nehrozil žádný postih?

„Nepřemýšlel jsem o tom, nemám důvod. Jsem tady sám, přítelkyně zůstala doma. Ale když má člověk děti, je to něco jiného. Sice mě mrzí, že tady partnerka není a nemáme společný život, jenže tak to je. Oni by ji sem nepustili kvůli vízům.“

Vážně?

„Řešili jsme to, jelikož se nevědělo, co a jak. Bylo nám řečeno, že pokud někdo bude chtít přiletět, mělo by to jít. Jenže přítelkyně je pro ně jenom přítelkyně. Berou sem manželky a partnerky s dětmi kvůli vízům. Klárka nemá pracovní, takže by jí to asi zakázali. Možná by to ještě přes klub bylo možné zařídit, ale zkoušeli jsme to a momentálně to nešlo.“

Odloučení asi bude dlouhé, že?

„Jsem zvyklý, že nejsem sám. První dny si sice odpočinete, ale pak jste rád, pokud tu někoho máte. Hlavně nyní, kdybychom spolu mohli trávit víc času. Běžně se v sezoně hodně cestuje, ale v současnosti chodím ráno na trénink a odpoledne mám volno.“

Na druhou stranu, jakmile začne v Kanadě play off, stejně byste byli oddělení.

„Přesně tak, na hotelu budeme úplně bez rodin, které by mohly být až od konferenčních finále. Prý to tam bude hlídané ještě víc a všichni lidé, co s námi přijdou do styku, budou testováni. Stejně tak my, dokonce myslím, že denně. Bude to speciální.“

Jaký byl návrat do USA?

„Nějakou dobu se řešilo, jak to bude s karanténou a testy. Bylo to hektické, protože se nevědělo, kdy přesně máme dorazit. Dostali jsme doporučení být tu kolem 24. června, ale já letěl o den později. Cesta byla v pohodě, letěl jsem s Pavlem Francouzem, který z Chicaga pokračoval do Colorada. Sedm dní jsem strávil v karanténě a musel mít čtyři negativní testy, abych mohl na zimák.“

A prošel jste...

„Ano, celý minulý týden jsem trénoval, chodili jsme na led dobrovolně na dvě hodiny. V pondělí pak byl první trénink v kempu.“

Co musíte dodržovat za pravidla?

„Obden na testy, měří nám teplotu a máme doporučeno, abychom se vyhýbali lidem. Nechodíme po městech, ale zase si musíte občas nakoupit. Nosíme roušky a pak taková ta klasika. Když přijdu domů, umyji si ruce.“

Vadí vám takhle časté testování?

„Nic příjemného to opravdu není, ale musí to být. Kdyby se to dalo dělat jinak, byli bychom nadšení. Do toho nosu to není nic komfortního.“

Jak vypadá situace v Americe, kde počty nakažených rychle rostou?

„Moc se tu nepohybuji, krám mám hned u domu. Nosíme roušky a ve frontách držíme rozestupy. Ani nevnímám, že by v ulicích bylo méně lidí, i když asi je. Snažím se prostě nikam nechodit.“

Zavedla se speciální pravidla i na stadionu?

„Na jakékoli přechody nasazujeme masky ale v kabině či při cvičení už jsme bez nich. Chodí tam pak také lidé, kteří vše dezinfikují. Také máme mít doma teploměr, a kdyby něco, musíme to ihned hlásit.“

Jak jste se cítil na prvním ostrém tréninku?

„Poprvé to bylo na maximum a nebylo to špatné. Bylo znát, že jsem tady minulý týden bruslil a trochu se do toho dostal. Na ledě jsem se však cítil malinko jinak, přece jen tři měsíce jsou dlouhá doba. Času není moc, pokud to za 10 dní nebude dobré, tak pak už je zápas… Musíme být připravení a dát tomu vše.“

Zvládnete to?

„Já osobně radši hraji zápasy, kterými se do toho dostanu rychleji. I normální kempy jsou podobně dlouhé, jen se hraje víc přáteláků. Za ty dva týdny se snad připravíme, většina kluků navíc byla na ledě už před tím.“