Nevěstě Haničce to slušelo nármaně • Instagram

Na svatbě Patrika Schicka s krásnou nevěstou Haničkou bylo vše sladěno do posledního puntíku • Instagram

Mercedes Patrika dorazil k bráně do luxusního zámeckého prostředí krátce po poledni • Martin Hykl, Martin Sekanina (Blesk)

Bylo to pompézní i dojemné. Český fotbalový reprezentant Patrik Schick (24) hrající za bundesligové Lipsko si v sobotu odpoledne vzal dlouholetou přítelkyni Hanku .

Patrik a jeho láska si museli připadat na luxusním zámečku Bon Repos, který stále voněl vanilkou od pořadu Peče celá země, jenž se zde natáčel, jako v ráji!

Všude, kam se podíváte krásné květiny, jež byly ústředním motivem veselky. Postaven z nich byl oltář, k němuž nádhernou nevěstu, která vypadala jako princezna, přivedla její maminka.

Přítomní oněměli úžasem, tedy až na Páťu, jenž pronesl očekávané »ano« a své milované slíbil: „Nikdy tě v tom nenechám samotnou. Podělíme se o vše dobré a radostné, co nám život přinese.“

Svatební sliby novomanželů

Hana Běhounková

„Můj drahý miláčku, rozhodla jsem se dát Ti jen to nejlepší. Nikdy nebudu požadovat víc, než jsi sám schopný dát. Rozhodla jsem se s Tebou dělit o svůj čas. Do našeho vztahu budu přinášet rozvoj, lásku a představivost. Rozhodla jsem se Tě milovat v časech dobrých a zlých. Se vším, co Ti mohu dát a pociťuji uvnitř, tak, jak jsem jen schopná, úplně a navždy. Amen.“

Patrick Schick si v sobotu vzal dlouholetou partnerku Haničku • Foto Instagram

Patrik Schick

„Já, Patrik, si Tě beru, moje lásko, za ženu. Buď mi manželkou na celý život. Buď mi tou nejlepší kamarádkou. Buď maminkou našich dětí. Spolu poneseme vše nelehké, co nám život nachystá, a nikdy Tě v tom nenechám samotnou. Podělíme se o vše dobré a radostné, co nám život přinese. Těmito slovy a slovy svého srdce si Tě, moje milá, beru za ženu a svůj život spojuji s Tvým.“