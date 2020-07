Skandální svědectví gólmana z MS 2006. Sedm milionů za dva góly proti Česku!

Druhý gól Ghany do sítě Čecha Čecha přidla na MS 2006 Stephen Appiah • Jaroslav Legner (Sport)

Stačilo kývnout a populární Kingson přezdívaný Olele mohl mít nabízených 300 tisíc dolarů, podle nynějšího kurzu 7 milionů korun. „Prohráli jsme první zápas a potřebovali to ve druhém zlomit. Před zápasem s Čechy mi zavolal ghanský obchodník a odvedl mě k lidem, kteří mi nabídli tři sta tisíc dolarů za to, že pustím dva góly,“ popsal Richard Kingson pro kameru Max TV.

Národnost korupčníků nespecifikoval. „Byl jsem z toho úplně vedle, jako v nějakém transu, oni pořád něco slibovali. Zavolal jsem tedy rychle mé ženě. Ta věděla hned: »Jestli to přijmeš, skončili jsme spolu! Ghana musí být na prvním místě!« Vrátila mě zpět do reality,“ popsal brankář.

Ženou je zjevně Adelaide Tawiahová, s níž žil, ale svatbu měli až v roce 2010. To je tak trochu čarodějnice, která má na Richarda obrovský vliv. V roce 2012 vyprávěla při mši v Nigérii, že prostřednictvím duchů ničila manželovi kariéru a učinila ho impotentním. On ji pak bránil, že to nebyl její hlas, ale duch, který jen využil jejího těla, aby promluvil...

Ale zpět do Německa 2006. V tom zápasu byli za duchy Češi, na bránu Čecha se valil útok za útokem. „Tehdy se mnou na pokoji bydlel obránce Daniel Quaye, jemu jsem se s tím nabízeným úplatkem svěřil. Pak už jsem šel do brány. Dopadlo to skvěle, ten zápas nám vyšel a já chytal výborně,“ shrnul Kingson 90 minut, které nabušený český tým v součtu těžké skupiny ještě s USA a Itálií stály postup.