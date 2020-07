Nejsou to ani tři měsíce, co se perspektivní hokejový obránce Ondřej Buchtela (†20) dozvěděl tu nemilosrdnou diagnózu. „Je mi to moc líto, ale máte nádor na srdci,“ oznámil mu lékař. Z černé noviny se mu udělalo ještě hůř, rozplakal se, sesypal! Největší oporu měl v milované Aničce, která jej držela za ruku, když před pár hodinami umíral. Ženě, co na jeho tváři vykouzlila úsměv i v nejhorších chvilkách jeho nenaplněného života! Jen těžko se bude s jeho odchodem smiřovat. Ondřej byl totiž skvělým tátou jejího malého synka.