Legendární Monte Carlo! Konec tradice, šperků i Leclercovo prokletí?

3. A šperky pryč!

Je to velice sporné téma letošní sezony. FIA se totiž rozhodla vymáhat již dlouho účinné pravidlo o zákazu nošení šperků, což se především dotklo sedminásobného mistra světa, Lewise Hamiltona. „Minimálně dva si jednoduše vyndat nemohu. Musel bych si je nechat vyoperovat, přitom je to součást mojí identity,“ svěřil se sedmatřicetiletý Brit. Šéfové závodů jsou ovšem neoblomní a Hamiltonovi udělili výjimku pro dva závody a to sice Miami a Barcelonu. V Monaku už by tak jezdec Mercedesu měl startovat bez piercingu v nose, jinak jej čeká mastná finanční pokuta, jež se bude případně zvyšovat s dalšími závody.