Konec kletby v Racing Bulls: Lawson a Lindblad si zajistili místa i na další sezonu
- Závodníci Liam Lawson a Arvid Lindblad prolomili kletbu vyhazovů. S týmem Racing Bulls podepsali nové smlouvy na další rok.
Devatenáctiletý nováček Lindblad ohromil ziskem 38 bodů. Týmový kolega Lawson dosud nasbíral 89 bodů.
Stáj se díky nim drží na pátém místě mezi konstruktéry. To jí může přinést cenné miliony na vývoj.
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Ve Formuli 1 není čas na rozkoukávání a v rodině Red Bullu to platí dvojnásob. Zatímco v minulosti řada talentů na obrovský tlak a neustálé čachry doplatila, Liam Lawson a devatenáctiletý nováček Arvid Lindblad kletbu prolomili. Týmu přinášejí cenné body a získali pevnou smlouvu na další rok.
Stáj Racing Bulls byla dlouho považovaná za přípravku pro Red Bull. Není divu, jezdce mění neustále. V obou stájích se na rozježdění pilota nikdy nečekalo. Buď výsledky podával hned, nebo v polovině sezony skončil. Jsou ale dva lidé, kteří z tohoto neúprosného kolotoče dokázali vystoupit. Liam Lawson a Arvid Lindblad si svými výkony sedačku pro nadcházející ročník s přehledem uhájili.
Kombinace zkušeností a ambicí
Lawson aktuálně patří k oporám stáje a v letošní sezoně zatím nasbíral 89 bodů. „Těším se, že tento okamžik budu s Arvidem rozvíjet až do roku 2027; budujeme něco velmi pozitivního a jsem nadšený z toho, čeho můžeme společně dosáhnout,“ řekl.
Týmový kolega Lindblad je sice nováčkem, do týmu se ale rychle zařadil. „Když se ohlédnu za svou první sezónou ve Formuli 1, byl to výjimečný rok plný nových zážitků a zkušeností – už od předsezónních testů,“ dodal devatenáctiletý Lindblad. I díky jeho 38 bodům se Racing Bulls drží na stabilním pátém místě mezi konstruktéry. Kdyby stáj pozici udržela, zajistila by si na vývoj dalšího monopostu o několik milionů víc.
„Nepochybuji, že pro nás jde o nejlepší jezdeckou sestavu, která představuje silnou kombinaci zkušeností a ambicí. Společně máme pevný základ, na kterém můžeme stavět a dále rozvíjet pokrok, jehož jsme letos dosáhli,“ shrnul rozhodnutí šéf týmu Alan Permane.
Krutá realita v Racing Bulls
Lawson s Lindbladem si můžou vydechnout, ne každý závodník Racing Bulls však měl štěstí. Na krutou realitu čachrů mezi RB a Red Bullem doplatili například Daniel Ricciardo, Pierre Gasly nebo Yuki Tsunoda. Byli buď vyhozeni, nebo našli lepší podmínky u jiných týmů.
Zpočátku to vypadalo, že Lawsonův příběh bude mít podobný konec. V roce 2023 se vyšvihnul, když nahradil zraněného Ricciarda, díky čemuž v polovině roku 2024 obsadil jeho místo. Dobré výsledky vynesly Lawsona v roce 2025 do seniorského Red Bullu. Tam ovšem nestačil na Verstappena a zamířil zpět do nižšího týmu. V něm od té doby podává solidní výkony.
Lindblad předvádí skvělý úvodní rok ve formuli, podobně jako kdysi jeho týmový kolega. Nová smlouva je tak logickým vyústěním skvělé formy. V nelítostném prostředí Red Bullu ale podepsaný papír nikdy neznamená definitivní jistotu.