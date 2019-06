Těšte se! Voráček, Pastrňák nebo Lavi ukážou, jak válejí fotbal | iSport.cz

Potřebuje si hlavně vyčistit hlavu. Přijít na jiné myšlenky, aby bolest z toho, že nejslavnější sportovní pohár mu unikl, přešla. Přesto i David Pastrňák, hvězda Bostonu, vyrazí na sobotní fotbalovou exhibici v Mikulově.

„Už se tam těším. Je super, jak Voras pomáhá. Rád bych pozval co nejvíce lidí,“ říká Pastrňák, jenž se na charitativní akci objevil i loni. „Jsme velcí kamarádi, je skvělý, že si najde čas. Věřím, že si to tam všichni užijeme,“ dodává Voráček, spolu s „Pastou“ nejlepší český útočník v NHL v posledních letech.

V týmu, nesoucí název nadace Jakuba Voráčka, se představí i další hokejové hvězdy. Třeba Radko Gudas, Petr Mrázek, Michal Neuvirth, Ondřej Pavelec, Jan Rutta nebo Jiří Tlustý, vedle nich svůj um předvede i bavič Jakub Kohák. Nebude chybět ani tým legend (například Petr Nedvěd, Libor Procházka, Petr Švancara nebo Luděk Zelenka). Diváci tradičně nepřijdou ani o tým Real Top Praha, plný známých osobností (třeba Michal Krčmář, Jaromír Bosák, Leoš Noha, Karol Kisel, Martin Latka, David Suchařípa nebo Jakub Štáfek alias Lavi).

Novinkou je účast nedávných hokejových šampionů z Třince, chybět by tedy neměli Jiří Polanský, Milan Doudera, Erik Hrňa nebo manažer Jan Peterek. Přidá se k nim i brankář Patrik Bartošák, jenž přestoupil z Vítkovic. A opora národního týmu na nedávném šampionátu v Bratislavě.

„Celý výtěžek z prodeje vstupenek, tombolenek a produktů z nadačního stánku putuje opět v plné výši na podporu pacientů s RS a připojí se tak k celkové výši částky, kterou věnuje nadaci sám Kuba,“ uvedla Petra Klausová, sestra Jakuba Voráčka, která sama trpí zákeřnou nemocí. Loni akce v Mikulově celkově vynesla na konto nadace více než milion korun! Přesně to bylo 1 117 466 korun (součet z turnaje a večerní aukce).

Voráček tradičně věnuje svojí nadaci peníze podle bodů v sezoně. Tentokrát to byly téměř dva miliony korun (za body v NHL a na šampionátu, v Bratislavě, na němž reprezentoval jako kapitán). Nadaci pomohl i pondělní charitativní golfový turnaj v resortu Kácov. Také výtěžek z této akce byl významný: 285 284 korun.

„Takový den na golfu se mi moc líbil. Dělám to pro lidi s RS, navíc mám kolem sebe lidi, kteří jsou mi blízcí, tak si to prostě užívám. Je to pro mě velký relax,“ reagoval Voráček, jenž si zahrál golf po boku hokejových kamarádů.

Další akcí je sobotní fotbal na Mikulově. „Věřím, že přijde co nejvíce lidí. Moc si to všichni užijeme!“ láká všechny útočník Flyers. A bude to určitě stát za to. Vždyť vedle něj ukáže fotbalový um i David Pastrňák, třikrát za sebou držitel Zlaté hokejky.

Součástí akce bude i autogramiáda, takže se fanoušci mohou se sportovci nebo známými osobnostmi potkat. A to hlavní – pomohou dobré věcí…

Více informací o akci najdete na stránkách akce Hokejky pro Kluka Puka.