Zápy jdou na Baník s Ukrajinci a Rusy. Jsou to super kluci, říká trenér

Jsou to krásné časy pro třetiligové Zápy, naposledy ve šlágru ČFL přetlačily Velvary 1:0, v osmi zápasech dosud červenobílí neinkasovali, už si vypracovali sedmibodový náskok a v MOL Cupu jejich fazónu odneslo Táborsko kouče Romana Nádvorníka.

S ním je spjat i trenér Záp Zdeněk Koukal. Nádvorník jej totiž vedl jako hráče v Příbrami a společně poté trénovali třeba Karvinou. Začátkem září však žák přetlačil svého učitele při výhře 1:0.

V městysu pět kilometrů od Prahy bychom na soupisce našli zajímavá jména s prvoligovou zkušeností, ať už jsou to Igor Súkenník, Daniel Stropek či Kristián Zbrožek. V týmu je také někdejší hráč Senice či rezervy Sparty Daniel Turyna.

Mnohem více však při pohledu na tamní kádr oči zakotví u čtyř zahraničních borců. V Zápech totiž kopou Rusové Kirill Durov a Nikita Chrolenok a Ukrajinci Oleksandr Tarasjuk a nově také Vladyslav Kolodežnyj. Problém? V Zápech vůbec ne, jak říká Koukal. „Jsou to super kluci. Ten nový přírůstek je osmnáctiletý hoch, který k nám přišel z českobudějovické akademie. Hned do týmu zapadl. Nikita Chrolenok si ho vzal pod svá křídla a stará se o něj. Jsou spolu ve dvojici při tréninku. Vůbec tam není patrné, že mezi oběma zeměmi je nějaký konflikt. Tři z nich jsem zdědil po předchozím trenérovi. Shodou okolností jezdí společně jedním autem na trénink.“

Doba je složitá. Na Čechy, kteří jdou do Ruska za fotbalovými či hokejovými rubly, se kouká skrz prsty. Na Slovensku je situace podobná a v jiných koutech Evropy vlastně také. Mnozí Rusové v profesionálních klubech v tuzemsku skončili pod tlakem sankcí proti Rusku, což byla jen jedna z mnoha reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu.

V nižších patrech českého sportu je však situace odlišná. Před časem jsme vás informovali o hokejovém celku Hronova, za který nastupuje několik ruských hráčů. Zápy jsou v tomto ohledu více „český“ projekt a v klubu žádné negativní reakce okolí dosud nezaznamenali, jak zdůrazňuje trenér Koukal.

„Nikde jsem se nesetkal s tím, že by někdo reagoval špatně na to, že máme dva ruské hráče na soupisce. Nebylo by to ani patřičné, protože oba žijí v Česku hodně dlouho, normálně tady pracují, mají tady rodinu, takže úplná pohoda. Kirillovi už je přes třicet, je to v podstatě Čech a dál bych to ani nechtěl řešit.“

Ani jeden ze zmíněného kvarteta nepatří k oporám týmu, ale třeba brankář Durov dostal příležitost v MOL Cupu už proti Táborsku a nezklamal. Je tedy možné, že by se mohl postavit do brány i proti ostravskému prvoligistovi, který šlape. Naposledy na domácí hroudě ve Vítkovicích Baník přejel Zlín 5:1 a v MOL Cupu si poradil díky dvěma gólům Ladislava Almásiho s Hlučínem. Teď mohou být chachaři prvním týmem sezony, který překoná deset zápasů v řadě neprůstřelnou obranu domácích.