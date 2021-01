Drsný vzkaz Sereně. Váha, věk. Slušný člověk by skončil, pálil miliardář

Ion Tiriac se ani v jednaosmdesáti letech nedrží zpátky. Bývalý rumunský tenista a veleúspěšný podnikatel, jemuž patří obří turnaj v Madridu a jehož mění se odhaduje na víc než miliardu eur, se v televizní talk show pustil do Sereny Williamsové. „Kdyby měla trochu slušnosti, už by skončila,“ prohlásil na adresu devětatřicetileté Američanky.

Zatímco ostatní turnajoví ředitelé by platili zlatem, pokud by mohli na svém turnaji přivítat Serenu Williamsovou, šampionku 23 grandslamů, jejich rumunský kolega Ion Tiriac by ji nejraději viděl ve sportovním důchodu. „Ve svém věku a se svojí současnou váhou už se nepohybuje tak lehce jako dřív. Serena bývala skvělou hráčkou, ale kdyby měla jen trochu slušnosti, už by skončila,“ prohlásil bývalý vítěz čtyřhry na Roland Garros.

Williamsová je momentálně třetí nejstarší hráčkou na okruhu WTA, stále jí však patří jedenáctá příčka na žebříčku a loni si zahrála semifinále US Open. Po návratu z mateřské však dokázala zvítězit pouze na jednom malém turnaji v Aucklandu a stále marně stíhá další grandslamový triumf, jímž by se osamostatnila v čele rekordních tabulek.

Není to Tiriacův jediný útok na Serenu, už před dvěma lety pro německé noviny prohlásil, že tenis potřebuje nové hvězdy a zdůraznil zavalitou postavu Američanky. „Je jí třicet šest a váží devadesát kilo. Já bych se rád díval na něco jiného, třeba hráčku jako Steffi Grafová,“ připomněl legendární Němku známou vysportovanou postavou. „Je to ignorant,“ reagovala tehdy Williamsová.

A ani poslední invektiva nezůstala bez odezvy. Tenistčin manžel Alexis Ohanian na sociálních sítích obratem napsal. „Nikoho nezajímá, co si Ion Tiriac myslí.“