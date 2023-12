Program EURO 2024: kdy hrají Češi na ME ve fotbale v Německu?

EURO 2024 hostí Německo od 14. června do 14. července 2024. Česká fotbalová reprezentace se představí ve skupině F proti Portugalsku, Turecku a vítězi baráže C, zápasy odehraje v Lipsku a Hamburku. Jaký je kompletní program a skupiny ME ve fotbale 2024?

PROGRAM ~ SKUPINY ~ STADIONY ~ VSTUPENKY