Program MS v biatlonu 2024 v Novém Městě. Kdy začíná prodej vstupenek?

Mistrovství světa v biatlonu se do Nového Města na Moravě vrací po jedenácti letech. V roce 2024 se uskuteční od 5. do 18. února a vstupenky na jednotlivé závody půjdou brzy do prodeje. Prohlédněte si zatím kompletní program MS v biatlonu 2024, které hostí Vysočina Arena.