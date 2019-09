Hrál NBA, vychovával dvě malé holčičky. Teď ho zastřelili před barákem!

Oběť našli náhodní kolemjdoucí a zavolali záchranku, v nemocnici byl sedmatřicetiletý tatínek dvou malých holčiček, prohlášen za mrtvého. Vrazi jsou na útěku.

Emmett patřil mezi absolutní hvězdy vysokoškolského basketbalu. Na univerzitě nastřílel úctyhodných 2 256 bodů a získal řadu prestižních individuálních ocenění.

Draftem do NBA prošel v roce 2004. Ve druhém kole si jej vybral Seattle. V elitní soutěži ale zasáhl jen do šestnácti zápasů za Memphis a New Jersey. Poslední angažmá měl v portorickém klubu Capitanes de Arecibo.

Rovněž patřil k předním hráčům v profesionální lize nové olympijské verze basketbalu 3x3 Big3. V uplynulé sezoně se například s průměrem 16,8 bodu na zápas dělil o šesté místo mezi střelci s bývalou hvězdou NBA Amarem Stoudemirem.