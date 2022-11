BIATLON: program a průběžné výsledky SP v biatlonu 2022/23

Program SP v biatlonu 2022/23

Kalendář jednotlivých podniků SP v biatlonu

SP biatlon Kontiolahti 🇫🇮

O Kontiolahti: Finské středisko mělo úvod SP hostit už loni, nakonec to vyšlo letos. Do finského Karelii u města Joensuu tak biatlon zavítá již podruhé poté, co sbohem dala největší finská star Kaisa Mäkäräinenová. Najde Finsko ve svých řadách novou biatlonovou hvězdu?

Eva Puskarčíková o Kontiolahti: Největší mrazy, co jsem zažila a srandička Video se připravuje ...

SP biatlon Hochfilzen 🇦🇹

O Hochfilzenu: Zlaté místo Gabriely Soukalové z MS 2017 a jeden z mála areálů, kde se finišuje do mírného kopečka. V posledních 19 letech v kalendáři Světového poháru nechyběl ani jednou.

SP biatlon Annecy-Le Grand Bornand 🇫🇷

O Le Grand Bornand: Středisko na jihovýchodě Francie je známá především jako tradiční lyžařská destinace, biatlonový areál byl dostavěn až v roce 2010 a postupně si získává pevné místo v kalendáři SP.

SP biatlon Pokljuka 🇸🇮

O Pokljuce: Místo, kde lišky v dobrém smyslu dávají dobrou. Dějiště světového šampionátu v roce 2021, odkud si Markéta Davidová odvezla zlatou medaili a letos v Oberhofu tak čeká držitelku malého křišťálového globu ve stejné disciplné obhajoba prvenství.

SP biatlon Ruhpolding 🇩🇪

O Ruhpoldingu: Chiemgau Arena pojme po poslední rekonstrukci až 12 tisíc diváků, dalších 18 tisíc se vměstná podél trati. Závody v Bavorsku jsou tak známé bouřlivou atmosférou, kdy tribuna v cílové rovince praská ve švech. Třikrát tu v individuálním závodě vyhrála Gabriela Soukalová.

SP biatlon Anterselva 🇮🇹

O Anterselvě: Domácí pevnost dvojnásobné vítězky SP Dorothey Wiererové dokáže s vysokou nadmořskou výškou (1650 metrů nad mořem) zničit i otrlejší borce a není tajemství, že se zde kvůli řidšímu vzduchu střílí na více nádechů. Po dojezdu do cíle to vypadá jak v lazaretu.

MS v biatlonu 2023 Oberhof 🇩🇪

O Oberhofu: Durýnský les, co už o něm bylo řečeno. Někdy mlha, někdy déšť, někdy slunečno… vždy nevyzpytatelno. To je Oberhof, který bude v roce 2023 hostit mistrovství světa. Zároveň se body získané na MS poprvé nebudou započítávat do celkového pořadí SP. O zdejších tratích se traduje, že jsou jak motokros a při sjezdech se občas po pádech lámou i lyže.

SP biatlon Nové Město na Moravě 🇨🇿

O Novém Městě: Co dodat? Vysočina Arena hostí Světový pohár v biatlonu od sezony 2011/12 a rychle si díky skvělé atmosféře a kapacitě až 20 tisíc diváků získala pevné místo v kalendáři SP. Markéta Davidová tu byla před třemi lety třetí ve sprintu, zopakuje pódium i letos?

SP biatlon Östersund 🇸🇪

O Östersundu: Švédské středisko mívá pravidelně na starost úvod sezony, v letošní sezoně se tak pojede netradičně až v březnu. U jezera Storsjön nachází biatlonisté v krajních termínech sezony ideální sněhové podmínky, které svědčily třeba Gabriele Soukalové nebo loni Markétě Davidové.

SP biatlon Oslo 🇳🇴

O Oslu: Mekka lyžování. Na Holmenkollenu se lyžařské závody konají už od roku 1892. Holmenkollen patří mezi pravidelné zastávky světového poháru, světový šampionát se tu konal šestkrát. Účast na závodech SP si většinou nenechá ujít ani norský král Harald.

Česká biatlonová reprezentace

Premiéra ve Světovém poháru čeká Jonáše Marečka, jinak najdete v české sestavě známá jména. Pod novým jménem se představí Eliška Václavíková (dříve Teplá), která si v létě vzala trenéra Jiřího Václavíka. Největší změnou u českého týmu je tak nový servisní tým ve složení Ole Bjørn Tretterud, Benjamin Eder, Samuel Závalec, Jan Lušovský a Hynek Škrabal a přestavba mužského realizačního týmu, který posílil střelecký trenér Matt Emmons, fyzickou přípravu pak má na starosti Michael Málek.

Nominace mužů do Kontiolahti: Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký

Nominace žen do Kontiolahti: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eliška Václavíková, Tereza Voborníková

SP v biatlonu a novinky v sezoně 2022/23

Biatlonisty čeká nové bodování i úprava odměn . Vítěz nově získá 90 bodů (dříve 60), za druhé místo se bere 75 bodů (dříve 54), třetí místo 60 bodů (dříve 48), čtvrtý závodník získá 50 bodů (dříve 43), pátý 45 bodů (dříve 40) a šestý 40 bodů (dříve 38 bodů). Ostatní pozice v nejlepší čtyřicítce jsou bodované stejně. Na finanční odměnu se nově může těšit třicet nejepších (dříve dvacet).

. Vítěz nově získá 90 bodů (dříve 60), za druhé místo se bere 75 bodů (dříve 54), třetí místo 60 bodů (dříve 48), čtvrtý závodník získá 50 bodů (dříve 43), pátý 45 bodů (dříve 40) a šestý 40 bodů (dříve 38 bodů). Ostatní pozice v nejlepší čtyřicítce jsou bodované stejně. Na finanční odměnu se nově může těšit třicet nejepších (dříve dvacet). Ve startovní listině chybí závodníci Ruska a Běloruska.

Závody MS v biatlonu se nezapočítávají do celkové pořadí SP. Zároveň se biatlonistům neškrtají nejhorší výsledky v sezoně.

Výsledky SP v biatlonu 2021/22

Markéta Davidová zahájila loňskou sezonu skvěle a hned v úvodním závodu sezony v Östersundu si dojela pro 1. místo ve vytrvalostním závodu. V této disciplíně následně získala i malý křišťálový globus a uhájila pozici v nejlepší desítce celkového pořadí SP. Mezi muži kraloval Quentin Fillon Maillet, mezi ženami pak Marte Olsbuová Röiselandová.

Konečné pořadí SP v biatlonu 2021/22 - Muži: 1. Fillon Maillet (Fr.) 984, 2. Laegreid (Nor.) 736, 3. Samuelsson (Švéd.) 717, 4. Christiansen (Nor.) 708, 5. Jacquelin (Fr.) 706, 6. T. Bö (Nor.) 601, ...28. Krčmář 332, 52. Václavík 88, 58. Štvrtecký 77, 100. Karlík (všichni ČR) 2.

Konečné pořadí SP v biatlonu 2021/22 - Ženy: 1. Röiselandová (Nor.) 957, 2. E. Öbergová (Švéd.) 823, 3. Hauserová (Rak.) 684, 4. H. Öbergová (Švéd.) 661, 5. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 642, 6. Herrmannová (Něm.) 589, ...10. Davidová 560, 17. Jislová 441, 66. Voborníková 39, 73. Charvátová 33, 75. Puskarčíková 30, 94. Vinklárková 12, 102. Teplá (všechny ČR) 5.

Průvodce SP v biatlonu

Kde sledovat biatlon živě v TV?

Závody ze světového poháru v biatlonu vysílá v přímém přenosu tradičně stanice ČT Sport. Výsledky můžete sledovat i v Datacentru IBU.

Kdy začíná biatlon?

SP v biatlonu 2022/23 bude zahájen vytrvalostním závodů mužů 29. listopadu od 13:15 ve finském Kontiolahti.

Kde se jede biatlon?

První zástavkou letošní sezony bude finské Kontiolahti. Mezi pravidelné zastávky SP patří i Hochfilzen, Ruhpolding, Oberhof, Anterselva, Östersund, Oslo a v posledních letech i francouzské středisko Le Grand Bornand. Do kalendáře se vrací i Nové Město na Moravě a slovinská Pokljuka.

Jak se boduje biatlon?

Na body v závodech SP dosáhne 40 nejlepších závodníků, u závodu s hromadným startem pak kompletní startovní listina čítající 30 jmen.

Co znamená červený dres v biatlonu?

Červený dres nosí závodníci, kteří vévodí celkovému pořadí dané disciplíny. Žlutý dres pak po vzoru Tour de France obléká lídr celkové pořadí Světového poháru.