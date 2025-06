Od 5. do 27. července nás čeká čistě francouzská Tour de France 2025, která se po roční pauze vrátí do Paříže. Vítězství bude obhajovat současný cyklistický král Tadej Pogačar, jenž si v generálce na Critérium du Dauphiné připsal jasné vítězství a ukázal skvělou formu. Jeho největším soupeřem bude Dán Jonas Vingegaard, do pořadí na špičce však budou chtít promluvit i Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel nebo Primož Roglič. V článku najdete kompletního průvodce 112. ročníkem Tour de France.