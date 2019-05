OKTAGON PROJEKT Y - 6. díl: Každá rána mě dokáže na*rat!

A teď už jde opravdu do tuhého. Vždyť semifinalistky čeká jejich první boj v životě v rámci galavečeru na pražské Štvanici už za pouhých 75 dnů. Proto si začínají osvojovat drsné podmínky přímo v kleci.

Síla, koordinace, technika, to všechno dámy musejí mít v malíčku, aby měly šanci na úspěch. „A proto jsou důležité sparingy. Chci vědět, kolik toho ustojím,“ vypráví v šestém dílu PROJEKT Y Borodáčová. „Musím být rovnocennou soupeřkou na zemi, v postoji i ve vzduchu.“

Kateřina Klinderová hodlá v oktagonu prodat svoje bitkařské zkušenosti z mládí. „Někdy v devatenácti, ve dvaceti letech jsem měla období, kdy jsem ráda chodila na party a Jägermiester mi nedělal úplně dobře,“ vzpomínala vysoká podnikatelka. „Z toho samozřejmě vznikaly strkanice. Ale vždycky jsem byla dost namol, takže si na to moc nepamatuju,“ smála se.

Co slečny dostane při boji nejvíc do ráže? „Rána, to že mi někdo naruší osobní prostor. To mě strašně na*ere. A ještě víc mě pak na*ere, že kvůli koordinaci nedokážu dobře kombinovat údery,“ dodala Kateřina.

Podobně to má také její česká kolegyně Ivy Hašková. „Jak dostanu bombu, mám chuť přitvrdit,“ usmála se. Tvrdost bude třeba, poněvadž žádná ze soupeřek nepůjde pro ránu daleko. „Každý trénink, každé zranění mě posouvá vpřed,“ upozornila Batthayányová a na důkaz ukázala svoje bolístky na uchu, oku o lokti.