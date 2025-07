Siniaková ovládla wimbledonský mix, příště má ale smůlu: Podraz na šampionku!

Slzy štěstí vystřídala slova plná zmaru. Kateřina Siniaková (29), která po boku Nizozemce Verbeeka na Wimbledonu kralovala ve smíšené čtyřhře, přišla podrazem o možnost na tenhle titul navázat.

Na následujícím grandslamu v USA se totiž pořadatelé odhodlali k šílenému kroku – ve jménu vyššího diváckého zájmu (čtěte penězům) přišli s deblovou revolucí. Soutěž mixů předsunuli před hlavní turnaj US Open, aby jej mohly hrát největší singlové hvězdy, a udělali z něj vlastně dvoudenní exhibici.

„Je to hanba a jeden velký podvod! Jde jen o marketingový tah, který nemá s mixem nic společného. Mohli to klidně pojmenovat smíšený singl. Není fér, že ten, kdo to vyhraje, se bude nazývat grandslamovým šampionem,“ soptí Siniaková.

Srdce krvácí

Pořadatelé také zkrouhli počet párů z klasických 32 na 16 s tím, že polovinu vyberou organizátoři a druhá polovina vzejde ze singlového žebříčku. Pořadatelé přitom už oznámili 14 dvojic – zbývají tak jen dva volné fleky...

„Kdybych se já jakožto světová jednička v deblu napsala s mužskou světovou jedničkou v deblu, nemusíme se tam vůbec dostat,“ kroutí hlavou Siniaková, jíž podivný forrmát turnaje vadí i z jiného důvodu. Předem totiž diskvalifikuje ty, co si místo smíšené čtyřhry vyberou singlovou kvalifikaci.

K mocné kritice se přidali i další tenisté včetně Katčina vítězného partnera z Wimbledonu Verbeeka: „Moje deblové srdce krvácí. Budu fandit tomu, aby z toho byl jeden velký propadák!“